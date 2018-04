Jadwal Wakil Indonesia di Malaysia International Challenge

Kuala Lumpur: Malaysia International Challenge telah memasuki putaran kedua pada Kamis 19 April. Pada sesi ini Indonesia masih memiliki 16 wakil yang lolos.



Seperti pada sektor ganda putra di mana masih ada dua pasangan yang lolos ke perempat final. Mereka adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Reinard Dhanriano/Hendra Gustiawan.

Ahsan/Hendra yang merupakan unggulan kelima pada turnamen ini menyingkirkan wakil India Kona Taru/Saurabh Sharma dalam waktu 27 menit dengan skor 21-19 21-18.Sementara Reinhard/Hendra melaju ke putaran kedua usai mengalahkan andalan Vietnam, Minh Bao/Bao Duc Duong. Mereka akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah, Chooi Kang Ming/Low Juan Shen.Senada dengan ganda putra, sektor ganda putri juga mengirimkan dua wakilnya ke putaran dua. Mereka yang lolos adalah Tania Oktavian Kusumah/Vania Arianti Sukoco dan Denisa Dwisyawalia Budian/Nahla Aufa Dhia Ulhaq.Duet Tania/Vania yang merupakan unggulan ketujuh pada turnamen ini melaju ke babak 16 besarusai mengalahkan pasangan Malaysia, Pearly Koong Le Tan/Ee Weui Toh dalam pertarungan tiga game 21-18 9-21 23-21.Sedangkan Denisa/Nahla menumbangkan wakil Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaad dengan 21-18 22-20. Pada perempat final nanti, Denisa/Nahla akan berhadapan dengan ganda putri Jepang Sayaka Hobara/Natsuki Sone.Andika Ramadiansyah/Mychele Crhystine Bandaso vs Yogendran Khrishnan/Prajakta Sawant (MalaysiaRinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Tan Kian Meng/Cheah Yee See (Malaysia)Fahryza Abimanyu/Bunga Fitriani Romadhini vs Kenya Mitsuhashi/Naru Shinoya (Jepang)Hanna Ramadini vs Pattarasuda Chaiwan (Thailand)Yulia Yosephin Susanto vs Chen Hsiao Huan (Taiwan)Shesar Hiren Rhustavito vs Yu Leong Alfred Lau (Malaysia)Asty Dwi Widyaningrum vs Chasinee Korepap (Thailand)Dinar Dyah Ayustine vs Muralitharan ThinaahWisnu Yuli Prasetyo vs Soren Toft (Denmark)Muhammad Bayu Pangisthu vs Zulhelmi Zulkifli (Malaysia)Firman Abdul Kholik vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)Krishna Adi Nugraha vs Lu Chia Hung (Taiwan)Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lin Shang Kai/Lin Ying Chun (Taiwan)Reinard Dhanriano/Hendra Gustiawan vs Chooi Kah Ming/Low Juan Shen (Malaysia)Tania Oktaviani Kusumah/Vania Arianti Sukoco vs Chen Hsiao Huan/Hu Ling Fang (Taiwan)Denisa Dwisyawaliah Budiani/Nahla Aufa Dhia Ulhaq vs Sayaka Hobara/Natsuki Sone (Jepang)(FIR)