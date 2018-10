Berlangsung Sengit, Marcus/Kevin Singkirkan Hendra/Ahsan

Odense: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo sukses memenangkan duel melawan seniornya, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Dengan kemenangan ini, Marcus/Kevin sukses melaju ke final Denmark Open 2018. The Minions menyingkirkan The Daddies melalui dua game langsung 21-18 dan 24-22.



Game pertama berjalan mulus bagi Marcus/Kevin. Kecepatan ganda nomor satu dunia itu membuat Hendra/Ahsan lebih banyak bertahan. Alhasil mereka unggul 11-4 di interval.

Setelah interval, The Daddies mulai menemukan permainan terbaik mereka. Peraih emas Asian Games 2014 itu bahkan sempat menyulitkan The Minions dan memperkecil skor menjadi 20-18. Sayang hal itu tidak bertahan lama dan Marcus/Kevin berhasil merebut game pertama 21-18.Game kedua berlangsung ketat. Kedua kubu memerlukan reli-reli panjang untuk meraih poin. Namun, The Minions membuktikan kelasnya dengan meraih keunggulan 11-7 di interval.Selepas interval, pertarungan berjalan semakin sengit. Hendra/Ahsan menunjukkan kelasnya sebagai senior dengan memaksa Marcus/Kevin melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Tapi Marcus/Kevin menunjukkan kapasitas mereka sebagai nomor satu dunia dan berbalik unggul 24-22.Di final, Marcus/Kevin berpeluang bertemu unggulan keempat asal Jepang, Takashi Kamura/Keigo Sonoda. Namun mereka harus mengalahkan ganda putra Inggris, Marcus Ellis/Chirs Langridge, terlebih dulu.