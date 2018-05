Jakarta: Perhelatan Piala Thomas dan Uber akan memainkan fase perempat final pada hari ini, Kamis 24 Mei. Tim bulu tangkis putra dan putri dipastikan tampil pada waktu yang berbeda.



Tim Piala Uber Indonesia akan tampil lebih dulu pada siang hari. Mereka akan ditantang Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah dan unggulan keempat.

Keunggulan Thailand bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, mereka berhasil lolos ke perempat final sebagai juara Grup B yang diisi oleh Taiwan, Hong Kong dan Jerman.Thailand bisa dibilang memiliki pemain yang lebih mumpuni, salah satunya Ratchanok Intanon yang merupakan mantan tunggal putri terbaik dunia. Namun, keunggulan individu tentu tidak ada artinya dalam turnamen berformat beregu ini.Indonesia yang berstatus sebagai runner up Grup D juga tidak bisa dianggap remeh. Buktinya, mereka mampu menaklukkan Malaysia, Prancis, dan memberikan perlawanan sengit ketika kalah dari Tiongkok dengan skor, 2-3.Satu hal yang menarik, kepala pelatih tim bulu tangkis Thailand adalah Rexy Mainaky yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia dan mantan Kabid Binpres PBSI. Oleh karena itu, laga nanti diprediksi berlangsung sengit.Beberapa jam setelah tim putri selesai bertanding, giliran tim Piala Thomas Indonesia yang akan berhadapan dengan Malaysia. Laga ini juga diprediksi sengit karena masing-masing tim memiliki pemain tunggal maupun ganda berkelas dunia.Secara di atas kertas, Indonesia cukup diunggulkan karena berstatus sebagai unggulan ketiga dan juara Grup B. Tapi, Malaysia yang merupakan runner up D tidak boleh dianggap remeh. Strategi untuk menurunkan pemain yang tepat tentu bakal berpengaruh dalam laga nanti.Berikut jadwal perempat final tim Piala Thomas dan Uber Indonesia:14.00 WIB: Indonesia vs Thailand (Live TVRI)19.00 WIB: Indonesia vs Malaysia (Live TVRI)(KAU)