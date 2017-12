Jadwal Marcus/Kevin di Final Dubai World Super Series

Dubai: Perhelatan Dubai World Super Series Finals 2017 sudah mencapai puncaknya hari ini, Minggu 17 Desember. Indonesia menempatkan satu wakil di final atas nama Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.



Setelah menempatkan dua wakil di semifinal, Indonesia hanya bisa mengirim satu wakil di partai puncak usai Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dikalahkan Zheng Siwei/Chen Qingchen pada babak empat besar. Alhasil, hanya ada Marcus/Kevin di final yang sebelumnya menyingkirkan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Marcus/Kevin akan bertanding pada laga ketiga menghadapi wakil Tiongkok, Liu Cheng/Zhang Nan. Nama terakhir lolos ke final usai menyingkirkan Mathias Boe/Carsten Mogensen.Sementara itu, Jepang memastikan satu gelar di sektor ganda putri. Yuki Fukushima/Sayaka Hirota akan menghadapi rekan sesama pelatnas Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto.Sementara itu, laga seru akan tersaji di sektor tunggal putra. Saat juara dunia 2017, Viktor Axelsen akan bertemu dengan kekuatan lawas, Lee Chong Wei.Axelsen melaju ke final usai menumbangkan wakil Tiongkok, Shi Yuqi. Sedangkan, Lee Chong Wei ke final usai mengalahkan Son Wan Ho dari Korea Selatan.1. Tang Chun Man/Tse Ying Suet vs Zheng Siwei/Chen Qingchen2. Pusarla V. Sindhu vs Akane Yamaguchi3. Marcus/Kevin vs Liu Cheng/Zhang Nan4. Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Tanaka/Koharu Yonemoto5. Viktor Axelsen vs Lee Chong Wei(KRS)