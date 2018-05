Rian/Fajar Pastikan Tiket Perempat Final Thomas Cup

Bangkok: Tim Thomas Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Thomas 2018, setelah sukses meraih kemenangan 3-1 dari Thailand.



Pasangan ganda putra, Muhammad Rian Ardianto/Fajar Alfian menjadi pahlawan penentu kemenangan Indonesia, usai mengalahkan Tinn Isriyanet/Dechapol Phuavaranukroh, 21-10 dan 21-18.

Rian/Fajar menyumbang poin ketiga setelah Anthony Sinisuka Ginting dan Ihsan Maulana Mustofa. Ganda putra pertama, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon yang sebelumnya menjadi andalan, harus kalah dari Kittisak Namdash/Nipitphon Phuangphuapet.Meski sudah dipastikan menang, Indonesia masih mempunyai satu pertandingan terakhir yang tetap harus dimainkan. Pertandingan itu yaitu Firman Abdul Kholik melawan Pannawit Thongnuam.Setelah berhadapan dengan Thailand, Indonesia nantinya akan melakoni laga terakhir di babak penyisihan grup B melawan Korea, Rabu (23/5).(Tunggal Putra 1) Anthony Sinisuka Ginting vs Khosit Phetpradab: 21-8, 21-14(Ganda Putra 1) Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kittisak Namdash/Nipitphon Phuangphuapet: 16-21, 21-13, 12-21(Tunggal Putra 2) Ihsan Maulana Mustofa vs Kantaphon Wangcharoen: 16-21, 21-8, 24-22(Ganda Putra 2) Muhammad Rian Ardianto/Fajar Alfian vs Tinn Isriyanet/Dechapol Phuavaranukroh: 21-10, 21-18(Tunggal Putra 3) Firman Abdul Kholik vs Pannawit Thongnuam(ACF)