Tai Tzu Ying Gagalkan All Chinese Final di Nomor Tunggal Putri

Jakarta: Tai Tzu Ying hanya butuh waktu 31 menit untuk mendapatkan tiket final tunggal putri Indonesia Open 2018. Tren positif itu ia raih setelah menaklukkan wakil Tiongkok, He Bingjiao pada semifinal, Sabtu 7 Juli.



Tzu Ying yang berstatus sebagai tunggal putri terbaik dunia memang mendominasi pertandingan dengan baik. Oleh karena itu, tak heran jika laga semifinal itu bisa selesai lewat dua game langsung, 21-13 dan 21-18.

Berbicara seusai laga, Tzu Ying mengaku sedang berada dalam performa terbaiknya ketika menghadapi He Bingjiao. Satu-satunya kendala dalam laga tersebut ia sebutkan hanya faktor hembusan angin di Istora Senayan, Jakarta.“Hari ini saya bermain baik dan tidak terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Saya tadi cukup kesulitan dengan kondisi arah angin yang selalu berubah di lapangan,” ujar Tzu Ying.Dengan takluknya He Bingjiao, artinya Tzu Ying juga telah menggagalkan asa lawannya untuk menciptakan All Chinese Final di nomor tunggal putri. Pasalnya, Chen Yufei yang juga bertanding di semifinal berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan, Sung Ji Hyun dengan skor ketat, 21-23, 21-18, 23-21.“Tadi saya menyaksikan bagaimana Chen bermain melawan Sung (Ji Hyun), dan mereka bermain begitu ketat. Untuk pertandingan besok (final), sebisa mungkin harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri," pungkas Tzu Ying.(KAU)