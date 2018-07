Kalahkan Ganda Tiongkok, Ricky/Debby Melaju ke Babak Dua

Jakarta: Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto berhasil melaju ke babak kedua Indonesia Open 2018 World Tour Super 1000. Kepastian itu setelah mereka berhasil mengalahkan ganda campuran Tiongkok, He Jiting/Du Yue, Selasa 3 Juni sore WIB.



Start Ricky/Debby pada laga ini sebenarnya kurang baik. Mereka banyak tertekan karena kurang tenang. Bola-bola panjang lawan juga cukup menyulitkan mereka. Mereka pun kalah 17-21.

Namun, pada game kedua dan ketiga, Ricky/Debby berhasil mengganti pola permainan mereka. Mereka lebih bisa kontrol emosi untuk kemudian menang dan memastikan tiket babak kedua 21-13 dan 24-22."Game pertama kami benar mainnya. Lawan kalah angin. Bola panjang saya enggak siap. Main no lob. Game kedua kami menang angin, kami menang tekanan. Game terakhir kami lebih tenang, lebih kontrol emosi," ujar Ricky mengomentari kemenangannya."Sebenarnya di game pertama sudah pegang ritme permainan tapi kalah angin, jadi kami tertekan. Jadi, kami percepat ritme permainan. Game ketiga secara keseluruhan sudah oke. Saat poin kritis lebih yakin, kuncinya dari poin per poin," ungkap Debby.Debby mengaku suporter yang memadati Istora Senayan sangat memotivasi dirinya dan Ricky. Selain itu, tak tampilnya mereka di Malaysia Open 2018 juga menjadi berkah tersendiri."Suporter menambah motivasi dan kita kami ingin menunjukan. Apalagi kami main di kandang. Kapan lagi kami main dengan dukungan ini. Ada hikmahnya kemarin saya sakit. Saya lebih segar, persiapannya lebih baik," sambung Debby.Pada laga babak kedua mereka akan diperhadapkan pemenang antara Dechapol Puavaranukroh/Sapsire Taerattanachai vs Tsang Chung Man/Tse Ying Suet.(FIR)