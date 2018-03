Kevin Sanjaya Melengkapi Torehan Manis PB Djarum di All England

Jakarta: Pasangan ganda putra terbaik dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, masih terus menuliskan tinta emas di turnamen internasional. Terkini, mereka berhasil mempertahankan gelar All England 2018.



Dalam perjalanannya menuju podium juara, Kevin/Marcus berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Boe/Carsten Morgensen. Duet Denmark ini terus dibuat kecewa dengan permainan Kevin/Marcus dengan skor, 21-18 21-17.

Gelar yang didapat Kevin bersama Marcus ini semakin melengkapi catatan kiprah para pemain PB Djarum yang menjadi juara di All England. Sampai saat ini, dari total 46 gelar juara di All England yang pernah direbut Indonesia, 21 di antaranya disumbangkan oleh para pemain besutan PB Djarum.Di antaranya, dari tunggal putra dengan raihan enam gelar adalah Liem Swie King (1978, 1979, 198l), Ardy B. Wiranata (1991), dan Hariyanto Arbi (1993, 1994). Kemudian ditambah lima gelar dari ganda campuran disumbangkan Christian Hadinata yang berpasangan dengan Imelda Wiguna (1979), Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (2012, 2013, 2014), dan Praveen Jordan/Debby Santoso (2016).Sementara dari ganda putra menyumbangkan 10 gelar yang didapat dari pasangan Christian Hadinata/Ade Chandra (1972, 1973), Kartono/Heryanto (1981, 1984), Eddy Hartono/Rudy Gunawan (1992), Rudi Gunawan/Bambang Supriyanto (1994), Sigit Budiarto/Chandra Wijaya (2003), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2014), dan Kevin/Marcus (2017 dan 2018)."Mempertahankan gelar di All England merupakan tanggung jawab besar. Karena itu menyangkut harkat dan martabat bangsa. Tentunya, keberhasilan saya ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak mulai dari pelatih dan juga tempaan mental dan ilmu yang saya dapat selama bergabung dengan Djarum sehingga bisa mendapat hasil yang terbaik," kata Kevin kepada media di Galeri Indonesia Kaya, Rabu 28 Maret.Prestasi duo Minion ini memang sedang moncer-moncernya. Kemenangan mereka di Arena Birmingham sekaligus juga menjawab 22 tahun penantian adanya ganda putra Indonesia yang mampu menjuarai All England dua kali berturut-turut.Terakhir kali pasangan Rexy Mainaky/Ricky Soebagja meraih All England beruntun pada 1995 dan 1996. Secara keseluruhan, Kevin/Marcus menjadi ganda putra Indonesia keempat yang mampu menorehkan juara beruntun di All England.Selain Kevin/Marcus dan Ricky/Rexy, sebelumnya ada Christian Hadinata/Ade Chandra (1972, 1973) dan Tjun-tjun/Johan Wahyudi (1974, 1975, 1977, 1978, 1979, dan 1980).Sejarah lain yg diukir Kevin dan Marcus adalah menjadi ganda putra pertama yang mampu menembus 100 ribu poin. Selain keduanya, belum pernah ada ganda putra di dunia yang mampu menembus margin poin sebanyak itu. Menjadi juara All England 2018 mengantarkan raihan poin mereka kini sebesar 100.989 poin.(KAU)