Jadwal Wakil Indonesia di Japan Open Hari Ini

Jakarta: Indonesia masih memiliki 11 wakil di babak kedua turnamen bulu tangkis Japan Open 2018. Para wakil Tanah Air tersebut akan memulai pertarungan di babak kedua, Kamis 13 September sekitar pukul 08.00 WIB.



Indonesia tampaknya telah memastikan satu tempat di perempat final dari ganda putra. Pasalnya, perang saudara akan terjadi antara Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang akan melawan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso.

Namun, pertandingan pertama wakil Indonesia tampaknya akan menampilkan penampilan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pasangan senior ganda putra tersebut akan melawan unggulan kedua asal Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen.Dilanjutkan pertarungan di sektor ganda campuran yang diwakili Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Mereka akan melawan pasangan asal Inggris Chris Adcock/Gabrielle Adcock di lapangan dua Forest Sport Plaza, Tokyo.Indonesia juga masih memiliki wakil di sektor ganda putri lewat Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Mereka akan menghadapi pasangan tuan rumah Ayako Sakuramoto/Yukiko Takahata.Nomor andalan Indonesia yang mulai kembali memberikan kejutan yakni tunggal putra pun mesih menyisakan Anthony Sinisuka Ginting. Ia akan mendapat tantangan dari wakil India Prannoy H.S.Dari sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akna mencoba peruntungannya lolos ke perempat final. Namun, ia harus terlebih dahulu melawan unggulan keempat asal Thailand, Ratchanok Intanon.Lapangan 1Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yuchen (Tiongkok)Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Takuro Hoki/Koharu Yonemoto (Jepang)Lapangan 2Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris)Gregoria Mariska Tunjung vs Ratchanok Intanon (4)Lapangan 3Berry Angriawan/Hardianto vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)Kevin Sanjaya/Marcus Gideon vs Wahyu Nayaka/Ade YusufGreysia Polii/Apriyani Rahayu vs Ayako Sakuramoto/Yukiko Takahata (Jepang)Lapangan 4Lyanny Alessandra Mainaky vs Aya Ohori (Jepang)Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H.S (India)Lapangan 5Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe-Huei/Lee Yang (Taiwan)(REN)