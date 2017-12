Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di DWSSF 2017

Jakarta: Tiga wakil Indonesia akan melanjutkan perjuangan di penyisihan grup turnamen BWF Dubai World Super Series Finals 2017, Kamis 14 Desember. Ketiga wakil Indonesia tersebut adalah ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon serta dua wakil ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Debby Susanto.



Partai pertama wakil Indonesia hari ini akan diawali pertarungan Tontowi/Liliyana melawan wakil Malaysia Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Owi/Butet memili bekal kemenangan atas Tan/Lai pada pertemuan terakhir di Prancis Open Super Series 2017 dengan skor 19-21, 21-14, 21-12.

Kemenangan atas Tan/Lai pada laga nanti tentu akan mempermudah Owi/Butet menembus babak semifinal. Pasalnya, mereka telah mengantongi satu kemenangan pada laga pertama dari Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris), lewat rubber game 21-18, 18-21, 21-14.Partai kedua wakil Indonesia hari ini akan dimainkan oleh Kevin/Marcus dari ganda putra. Duet "Minions" kali ini akan menghadapi Takeshi Jordan/Keigo Sonoda asal Jepang.Kevin/Marcus harus mewaspadai pasangan Jepang meski mereka kini unggul rekor pertemuan 3-2. Sebelumnya, pada pertandingan pertama Grup A, Kevin/marcus meraih kemenangan atas pasangan Mads Pieler Kolding/Mads Conrad Petersen (Denmark) dengan straight game, 21-6, 21-16.Sementara, Praveen/Debby akan menghadapi wakil Tiongkok Zheng Siwei/Chen Qingchen pada laga kedua Grup A. Kemenangan menjadi harga mati bagi Praveen/Debby setelah pada laga pertama takluk oleh Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) usai bertarung rubber game dengan skor 13-21, 21-14, 16-21.Hari kedua penyisihan grup DWSSF 2017 akan digelar mulai pukul 09.00 waktu Dubai atau 12:00 WIB. Tontowi/Liliyana akan bertanding di urutan kelima mulai pukul 13.00 waktu Dubai, diikuti Kevin/Marcus yang bertanding di urutan keenam, dan Praveen/Debby akan bertanding di urutan kedua mulai pukul 19.00 waktu Dubai.- Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) - Estimasi waktu 18:00 WIB- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takeshi Jordan/Keigo Sonoda (Jepang) - Estimasi waktu 19:00 WIB- Praveen Jordan/Debby Susanto vs Zheng Siwei/Chen Qingchen (Tiongkok) - Estimasi waktu 23:00 WIB(REN)