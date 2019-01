Dikalahkan Lawan yang Cedera, Nitchaon Jindapol Merasa Bodoh

Nitchaon Jindapol sejatinya berpeluang memaksakan laga hingga rubber game. Sayangnya, servisnya saat dalam posisi 18-20 di game kedua justru keluar. Padahal, saat itu lawannya He Bingjiao dalam posisi pincang karena cedera.



Jakarta: Tunggal putri Thailand, Nitchaon Jindapol, angkat koper dari ajang Indonesia Masters 2019. Itu terjadi setelah dikalahkan He Bingjiao pada babak kedua, Kamis 24 Januari.

He yang berasal dari Tiongkok dan berstatus unggulan keenam keluar sebagai pemenang dengan skor, 21-17 dan 21-18. Jalannya laga berlangsung sengit serta dramatis selama 49 menit.Kejar mengejar poin sudah tersaji sejak awal pertandingan. Tapi, laga baru makin menegangkan ketika pengujung game kedua. Saat itu, He terjatuh karena lututnya sakit.He meminta jeda setelah mengalami cedera. Dia pun terlihat pincang ketika bangkit dari lapangan untuk mengambil handuk. Namun menariknya, dia memilih melanjutkan laga karena sedang memimpin, 20-18.Selisih poin tidak terlalu jauh dan pergerakan He sudah tidak sempurna. Jindapol tentu berpeluang besar membalikkan keadaan apabila bisa memaksa memainkan rubber game. Sayang, itu gagal terwujud karena bola servisnya malah keluar lapangan.Berbicara seusai laga, Jindapol memperkirakan cedera yang menimpa He disebabkan pola permainan bola-bola jauh yang diterapkan. Tapi, dia tetap menyesalkan pukulan servisnya yang menyebabkan He menang."Saya memang sengaja memainkan bola jauh agar dia berlarian di lapangan dan kesulitan menjangkau shuttle cock. Saya tidak mau bermain cepat karena lawan sangat berbahaya dengan pola seperti itu," ujar Jindapol kepada Medcom.id."Di turnamen ini, saya hanya ingin menjadi lebih baik, dan tadi nyaris sekali bisa mengalahkan dia. Kesalahan saya pada poin-poin terakhir itu sungguh bodoh. Saya rasa, itu bukan pengaruh angin juga," tambahnya sambil menepuk dahi.Lewat Indonesia Masters 2019, artinya Jindapol sudah bentrok dengan He sebanyak empat kali. Dalam sekian banyak kesempatan itu, Jindapol yang bertengger di ranking 12 dunia, belum pernah menang.(ACF)