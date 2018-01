Hasil Babak Pertama Thailand Masters 2018: 17 Wakil Indonesia Lolos

Bangkok: Aksi Tommy Sugiarto saat mengalahkan Lucas Corvee menutup perjuangan para atlet Indonesia di babak pertama Thailand Masters 2018. Total, sebanyak 17 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak kedua.



Tommy yang ditempatkan sebagai unggulan dua tidak mengalami kesulitan berarti saat menghadapi wakil Prancis, Lucas Corvee. Tommy menang straight game 21-13 dan 21-14 dan akan menantang wakil tuan rumah, Pannawit Thongnuam di babak kedua.

Selain Tommy, Indonesia masih memiliki tiga wakil lain di babak kedua. Mereka adalah Firman Abdul Kholik, Panji Ahmad Maulana dan Ihsan Maulana Mustofa yang sukses menaklukkan lawan-lawannya di babak pertama.Sama seperti di tunggal putra, sektor ganda campuran juga berhasil meloloskan empat wakilnya ke babak kedua. Mereka adalah Rehan Naufal/Siti Fadia, Akbar Bintang/Winny Oktavina, Yantoni Edy Saputra/Marcheilla Gischa Islami dan Ronald/Mychelle Chrystine Bandaso.Sayangnya, jumlah wakil Indonesia di sektor ini dipastikan akan berkurang lantaran di babak kedua nanti, Rehan/Siti harus melakoni perang saudara melawan Akbar /Winny.Tak ingin kalah, sektor ganda putri juga berhasil mengirimkan empat wakilnya di babak kedua. Unggulan dua Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi lolos usai mengalahkan pasangan tuan rumah, Pattaranan Chamnaktan/Natchpapha Chatupornkarnchana, 21-11 dan 21-18.Kemenangan atas tuan rumah juga berhasil dibukukan unggulan lima, Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta. Mereka membungkam Suchanya Kanchanasaka/Kornkamon Sukklad 21-14 dan 21-19.Sementara itu, dua pasangan lain yang memastikan diri lolos adalah Yulfira Barkah/Nitya Krishinda Maheswari dan Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva.Di sektor ganda putra, unggulan dua Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengikuti jejak Wahyu Nayaka Arya/Ade Yusuf dan unggulan pertama, Berry Angriawan/Hardianto lolos ke babak kedua. Fajar/Rian lolos usai mengalahkan pasangan Malaysia, Szei Fei Goh/Nur Izzuddin 23-21 dan 21-17.Terakhir, sektor tunggal putri berhasil mengirimkan dua wakil usai Yulia Yosephin Susanto mengalahkan Chua Hui Zhen Grace (Singapura) dan Gregoria Mariska Tunjung membungkam wakil India, Sai Uttejitha Rao Chukka.Sayangnya, Gregoria dan Yulia tidak bisa berjuang bersama menuju final. Sebab, keduanya sudah harus saling sikut di babak kedua.- Gregoria Mariska Tunjung (7) vs Sai Uttejitha Rao Chukka (India): 21-8, 18-21, 21-11- Yulia Yosephin Susanto vs Chua Hui Zhen Grace (Singapura): 21-19, 19-21, 21-9- Ihsan Maulana Mustofa vs Abhishek Yelegar (India): 23-2121-6- Panji Ahmad Maulana vs Sitthikom Thammasin (Thailand): 21-19, 21-19- Firman Abdul Kholik vs Kim Bruun (Denmark): 21-11, 20-22, 21-19- Tommy Sugiarto (2) vs Lucas Corvee (Prancis): 21-13, 21-14- Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (5) vs Suchanya Kanchanasaka/Kornkamon Sukklad (Thailand): 21-14, 21-9- Yulfira Barkah/Nitya Krishinda Maheswari vs Saranchana Chaikittiwat/Sanicha Chumnibannakarn (Thailand): 21-15, 21-17- Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs ONG Ren-Ne/Wong Jia Ying Crystal (Singapura): 21-1321-15- Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani (2) vs Pattaranan Chamnaktan/Natchpapha Chatupornkarnchana (Thailand): 21-11, 21-18- Berry Angriawan/Hardianto (1) vs Chang Tak Ching/Yeung Ming Nok (Hong Kong): 21-12, 14-21, 21-16- Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso (7) vs Chaloempon Charoenkitamorn/Mek Narongrit (Thailand): 21-15, 25-23- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (2) vs Sze Fei Goh/Nur Izzuddin (Malaysia): 23-21, 18-21, 21-17- Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadahanti (kualifikasi) vs Mohamad Arif Abdul Latif/Rusydina Antardayu Riodingin: 16-21, 21-11, 21-13- Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow/Tam Chun Hei/Poon Lok Yan (Hong Kong): 21-18, 21-13- Yantoni Edy Saputra/Marsheilla Gischa Islami/Richard Eidestedt/Clara Nistad (Swedia): 19-21, 21-18, 21-17- Ronald/Mychelle Crhystine Bandaso vs Julien Maio/Amanda Hogstrom: 21-18, 21-19(ACF)