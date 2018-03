Hasil Undian All England 2018 Rugikan Indonesia

Jakarta: Para pebulu tangkis Indonesia akan tampil di ajang All Englang 2018 yang digelar 14-18 Maret. Namun, hasil undian turnamen bulu tangkis yang diklaim tertua di dunia itu cukup merugikan Indonesia.



Pasalnya, sejumlah wakil Indonesia sudah harus langsung bertemu di babak pertama. Hal itu yang membuat salah satu staf pelatih Indonesia, Herry Iman Pierngadi, menyesalkan undian yang terkesan dilaksanakan sepihak.

Namun, ia menegaskan tetap optimistis meraih yang terbaik di ajang All England 2018. Meski ia pun tetap menyarankan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) untuk lebih adil lagi pada saat melaksanakan pengundian."Optimis tetap dong, tetapi disayangkan drawing-nya kurang menguntungkan Indonesia. Masukan buat BWF, kalau turnamen penting seperti All England, ada baiknya proses drawing itu disiarkan langsung via live streaming atau ada saksi," ucap pelatih ganda putra itu dilansir situs resmi PBSI."Misalnya seperti di beregu, drawing manual dan bisa dilihat semua orang. Jadi kalau draw-nya sudah begitu dan masih ketemu sesama Indonesia, ya namanya nasib. Kalau pun drawing menggunakan komputer, ada baiknya bisa disaksikan, kan jauh lebih fair, ini menurut pemikiran saya," sambungnya.Hasil undian All England 2018 memang merugikan Indonesia di beberapa sektor, seperti tunggal putra dan ganda putra. Di tunggal putra, Tommy Sugiarto sudah langsung bertemu Anthony Sinisuka Ginting di babak pertama.Perang saudara prematur pun terjadi di sektor andalan Indonesia, yakni ganda putra. Unggulan pertama, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon akan langsung menghadapi Angga Pratama/Rian Agung Saputro.(REN)