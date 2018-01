Jadwal Empat Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2018

Kuala Lumpur: Lima wakil Indonesia tersingkir pada putaran kedua Malaysia Masters 2018. Dengan demikian, skuat Merah Putih hanya menyisakan empat wakil di perempat final, Jumat 19 Januari.



Empat wakil itu salah satunya adalah dari nomor ganda putra. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mampu melaju ke delapan besar meski bukan pasangan unggulan pada turnamen ini.

Pada perempat final nanti, mereka akan ditantang oleh Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh dari Thailand. Menanggapi laga tersebut, Fajar/Rian mengaku optimis namun tak ingin over confidence.Meski mengantongi dua kemenangan dari total tiga pertemuan sebelumnya, Fajar/Rian sempat takluk oleh pasangan Thailand itu di SEA Games 2017.“Pastinya kami ingin membalas kekalahan, kami ingin menang. Tetapi kami tidak mau terlalu over juga. Kita lihat saja di lapangan besok, intinya kami akan berusaha semaksimal mungkin,” ujar Fajar seperti rilis yang diterima dari PBSI.Selain itu dari sektor tunggal putra, Indonesia memiliki dua wakil yang lolos ke perempat final. Mereka adalah Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.Kedua pemain pelatnas ini bakal ditantang wakil Denmark. Jonatan ditunggu unggulan pertama, Viktor Axelsen. Sedangkan Anthony akan berhadapan dengan Hans Kristian Vittinghus.Sedangkan satu wakil lagi berasal dari ganda campuran. Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan berhadapan dengan unggulan ketiga asal Korea Selatan, Seo Seung Jae/Kim Ha Na.Jonatan Christie vs (1) Viktor Axelsen (Denmark)Anthony Sinisukan Ginting vs Hans Kristian Vittinghus (Denmark)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh (Thailand)Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja vs (3) Seo Seung Jae/Kim Ha Na (Korea Selatan)(FIR)