Tembus Perempat Final, Hafiz /Gloria Mengaku Kian Kompak

Kuala Lumpur: Pasangan ganda campuran Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja memulangkan wakil Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah. Keduanya mengaku jika permainan mereka makin kompak dari waktu ke waktu.



Hafiz/Gloria mengalahkan Chun Hei/Hoi Wah dalam dua game langsung dengan skor 21-17 dan 21-10. Hasil tersebut dirasa cukup mengejutkan mengingat peringkat kedua pasangan terpaut jauh, yakni Hafiz/Gloria (rangking 81) dan Chun Hei/Hoi (12).

Bermain dengan pola no lob menjadi strategi yang diterapkan Hafiz/Gloria kala berhadapan dengan unggulan ketujuh tersebut. Selebihnya, mereka langsung berusaha untuk bermain konsisten sepanjang pertandingan."Tadi kami bermain all out dan tanpa beban, tinggal menjaga bagaimana bisa konsisten untuk seterusnya. Dari segi permainan, kami banyak menerapkan permainan no lob," kata Gloria dikutip dari Badmintonindonesia.org.Selain dari segi teknis, Gloria membeberkan jika kerja samanya dengan Hafiz dari hari ke hari semakin padu. Ini menjadi bekal bagus buat dirinya dan Hafiz guna melangkahkan kaki sejauh mungkin di Malaysia Masters.Klik: Putaran Pertama Proliga 2018 Dimulai Besok di Yogyakarta "Sebelumnya saya sudah pernah bertemu pasangan Hong Kong ini dan skornya cukup ketat. Jadi sekarang saya ada keyakinan untuk bisa mengalahkan mereka. Selain itu saya dan Hafiz sudah mulai lebih kompak dari sebelumnya," sambungnya."Untuk lawan di perempat final, kami mesti waspada dengan pemain putranya. Kami harus ingat terus kalau dia adalah pemain kidal, pemain putrinya juga pukulannya halus, jadi harus sabar dan fokus terus," beber Gloria.Hafiz/Gloria ditantang unggulan ketiga pada babak perempat final, Jumat 19 Januari 2018 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Unggulan tersebut berasal dari Korea Selatan, Seo Seung Jae/Kim Ha Na.(FIR)