Jadwal 8 Wakil Indonesia pada Babak 16 Besar

Jakarta: Ada delapan wakil Indonesia yang akan bertanding pada babak 16 besar French Open 2018. Salah satu di antaranya ganda putra terbaik dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.



Pasangan yang dijuluki Duo Minion itu sukses melewati rintangan pertama asal Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Emil Seidel. Meski bukan unggulan, Lamsfuss/Seidel mampu membuat Marcus/Kevin bermain tiga game.

Pada babak 16 besar, Marcus/Kevin akan berhadapan dengan ganda putra Jepang Hirouki Endo/Yuta Watanabe. Pasangan Negeri Matahari Terbit ini meraih tiket perdelapan final setelah menyingkirkna wakil Belanda, Jacco Arends/Rubens Jille.Di sektor ganda campuran, ada dua pasangan Indonesia yang akan bertarung pada babak 16 besar. Mereka adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.Sementara dua wakil ganda campuran Indonesia, Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja harus terhenti pada babak awal. Ricky/Debby dikalahkan pasangan Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith, dengan skor 18-21, 18-21. Sedangkan Hafiz/Gloria dihentikan unggulan keempat, Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong).Dua tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting berbeda nasib. Jonatan melenggang ke babak 16 besar usai membalas dendam atas wakil India, Sameer Verma. Untuk Ginting, langkahnya dihentikan oleh tunggal putra Thailand, Kantaphon Wangcharoen.Pertandingan wakil Indonesia di babak 16 besar dimulai dari Marcus/Kevin yang berhadapan dengan ganda Jepang pada pukul 19:45 WIB.Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Gabriella Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria)Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Jakkampudi Meghaha/Poorvisha Smith (India)Grogeria Mariska Tunjung vs Mia Blichfeldt (Denmark)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Hiruyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Chen Hung Ling/Wang Chi Lin (Taiwan)Jonatan Christie vs Sai Praneeth (India)Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Wang Chi-Lin/Lee Chia HsinPraveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Wang Yilyu/Huang Dongping(FIR)