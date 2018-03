Kata Marcus/Kevin Usai Menangi Gelar All England 2018

Birmingham: Pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo sukses mempertahankan gelar All England setelah mengandaskan Mathias Boe/Carsten Mogensen, Senin 19 Maret dini hari. Marcus/Kevin menang straight game di laga final All England 2018 dari wakil Denmark tersebut 21-18 dan 21-17.



Duet yang mendapat julukan "Minions" itu pun membeberkan rahasia kemenangan mereka dari Boe/Mogens. Keduanya pun menyebut kemenangan ini terasa luar biasa, karena All England merupakan salah satu gelar yang paling bergengsi di dunia bulu tangkis.

"Tentunya senang bisa mempertahankan gelar, apalagi gelar yang bergengsi, jadi luar biasa. Kunci kemenangannya fokus poin demi poin, tidak membuat kesalahan sendiri, seminim mungkin lah kami buat kesalahan, dan selalu fokus," ujar Kevin dilansir situs resmi PBSI."Rasanya senang sekali juara All England lagi, tidak menyangka juga bisa juara dua kali. Memang agak susah jalannya, tidak gampang," timpal Marcus.Sesuai prediksi, pertandingan kedua pasangan memang bakal berlangsung sengit. Boe/Mogens bisa dibilang lawan terberat Kevin/Marcus yang belum terkalahkan sejak China Open Super Series Premier 2017 lalu.Namun, kemenangan ini membuat Marcus/Kevin mampu memperbaiki rekor pertemuan dengan Boe/Mogens. Kini, rekor pertemuan keduanya kembali sama kuat yakni sama-sama meraih empat kemenangan dari delapan kali pertemuan."Hari ini lawan tampil lebih baik, tidak seperti pertemuan terakhir di China Open 2017. Hari ini cari poinnya lebih susah, mereka sepertinya lebih siap menghadapi kami," tutup Marcus.(REN)