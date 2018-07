Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Thailand Open 2018

Jakarta: Lima wakil Indonesia akan memainkan laga semifinal Thailand Open 2018 yang berlangsung pada Sabtu 14 Juli. Sektor tunggal putra paling produktif dengan mengirimkan dua wakil ke semifinal.



Di situ ada Tommy Sugiarto dan Sony Dwi Kuncoro. Kedua atlet non-pelatnas ini mampu mencapai semifinal setelah mengalahkan lawan-lawan mereka.

Tommy lolos ke semifinal usai mengalahkan wakil Thailand, Kantaphon Wangcharaoen. Di babak empat besar, Tommy akan kembali berhadapan dengan wakil tuan rumah, Suppanyu Avihingsanon.Sementara Sony melenggang usai menyingkirkan andalan Tiongkok Huang Yuxiang dengan 21-9 21-8 di perempat final kemarin. Pada semifinal nanti, Sony akan menantang Kenta Tsuneyama dari Jepang.Dari tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menembus semifinal dengan menekuk Michelle Li (Kanada), dalam dua game langsung, 21-17, 21-8. Di semifinal ia akan berhadapan dengan unggulan kedua Pusarla Sindhu dari India.Sedangkan di ganda putri ada Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang akan berhadapan dengan ganda Jepang Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto. Sementara dari ganda campuran, Indonesia mengandalkan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja untuk melawan wakil Tiongkok Lu Kai/Chen Lu.Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lu Kai/Chen LuGreysia Polii/Apriyani Rahayu vs Shiho Tanaka/Koharu YonemotoTommy Sugiarto vs Suppanyu AvihingsanonSony Dwi Kuncoro vs Kanta TsuneyamaGregoria Mariska vs Pusarla Sindhu(FIR)