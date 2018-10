Daftar Pebulu Tangkis Indonesia di French Open 2018 Hari Ini

Paris: Sebanyak delapan pebulutangkis Indonesia sukses bertahan sampai perempat final French Open 2018 yang akan berlangsung pada Jumat 26 Oktober hari ini. Delapan pebulutangkis tersebut terbagi mewakili keseluruhan kelima sektor.



Sektor ganda putra yang diwakili Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Ganda putra peringkat pertama dunia itu akan menghadapi wakil Taiwan, Chen Hung Ling/Wang Chi Lin. Chen Wang pada babak 16 besar sebelumnya telah menyingkirkan ganda putra Indonesia lainnya, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Pada court yang sama, ganda putri yang diwakili Greysia Polii/Apriyani Rahayu juga bakal melanjutkan perjuangan mereka. Greysia/Apriyani harus meladeni perlawanan wakil Denmark, Maiken Fruegaard/Sara Thygesen. Ini bakal menjadi pertemuan ketiga mereka, di mana pada dua pertemuan sebelumnya, Greysia/Apriyani meraih kemenangan.Ganda campuran senior Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, bakal menghadapi wakil Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino. Di turnamen ini, Owi/Butet merupakan unggulan ketiga di sektor mereka.Kemudian, dari sektor tunggal putra dan putri, masih ada Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung. Jojo akan bersua unggulan keenam dari Tiongkok, Chen Long. Sementara itu, Grego harus berjuang melawan unggulan kedua dari Jepang, Akane Yamaguchi.Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs (TPE) Chen Hung Ling/Wang Chi LinGreysia Polii/Apriyani Rahayu (INA) vs (DEN) Maiken Fruegaard/Sara ThygesenTontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) vs (JPN) Yuta Watanabe/Arisa HigashinoJonatan Christie (INA) vs (CHN) Chen LongGregoria Mariska Tunjung (INA) vs (JPN) Akane Yamaguchi(ASM)