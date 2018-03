Kandaskan Wakil Denmark, Marcus/Kevin Pertahankan Gelar All England

Birmingham: Pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo sukses mempertahankan gelar All England setelah pada turnamen 2018 ini mengandaskan Mathias Boe/Carsten Mogensen. Marcus/Kevin bahkan mampu meraih kemenangan straight game di laga final melawan wakil Denmark tersebut 21-18 dan 21-17, Senin 19 Maret dini hari.



Bertanding di Birmingham Arena, Marcus/Kevin langsung tancap gas dengan unggul 5-1 dari Boe/Mogens. Dominasi pasangan berjuluk "Minions" ini masih terus berlanjut hingga hingga menutup interval game pertama dengan skor 11-6.

Namun, Marcus/Kevin yang melangkah ke final usai mengalahkan pasangan Denmark lainnya Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding tampil mengendur usai interval game pertama. Poin mereka pun perlahan mulai dikejar Boe/Mogens yang membuat Minions tertahan di angka 15.Puncaknya, Boe/Mogens mampu dua kali menyamakan skor 15-15 dan 16-16. Beruntung permainan Marcus/Kevin perlahan mulai kembali membaik dan unggul 18-18 dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-18 dari Boe/Mogens.Game kedua berjalan lebih ketat bagi Marcus/Kevin. Kejar-kejaran angka langsung terjadi dan membuat skor beberapa kali sama kuat 2-2, 4-4, 7-7, hingga 9-9. Namun, Marcus/Kevin mampu mengamankan keunggulan di interval game kedua dengan skor 11-9.Reli panjang sempat terjadi usai break interval game kedua. Sayang, kesalahan sendiri yang dibuat Kevin membuat Boe/Mogens berhasil menambah angka menjadi 9-12.Namun, kesalahan tersebut langsung dibayar tuntas Kevin setelah smash keras bertubinya gagal dikembalikan dengan baik oleh Boe/Mogens. Membuat Marcus/Kevin mampu menambah keunggulan menjadi 13-11.Tak ingin menyerah begitu saja, Boe/Mogens sempat membuat angka sama kuat 14-14 setelah smash keras Marcus keluar. Kombinasi permainan bola netting dan smash Marcus/Kevin sempat membuat mereka unggul 17-15, namun kembali disamakan 17-17 oleh Boe/Mogens.Beruntung, permainan menyerang Minions kembali menjadi senjata pamungkas di laga ini. Empat poin beruntun yang diraih Marcus/Kevin membuat mereka sukses menyegel titel All England 2018 dengan kemenangan 21-17 di game kedua.Kemenangan ini membuat Minions berhasil mempertahankan gelar All England yang juga direbutnya tahun lalu. Sebelumnya, Marcus/Kevin menjadi juara All England 2017 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen 21-19 dan 21-14. (Tournamensoftware)(REN)