Statistik Pertemuan Lin Dan vs Chong Wei Sejak 2004

Birmingham: Dua pebulu tangkis beken dunia Lin Dan dan Chong Wei bakal bentrok pada perempat final All England 2018. Laga ini selalu menarik karena menjanjikan pertarungan seru dan aksi memikat.



Chong Wei saat ini sudah menginjak usia 35 tahun. Meski begitu, Chong Wei masih aktif mengikuti kejauraan besar dan mampu tampil konsisten.

Chong Wei membantu tim Malaysia meraih perunggu saat tampil di ajang Asia Championships pada Februari kemarin.Sedangkan Lin Dan, dia sudah berusia 34 tahun. Namun, peraih dua medali emas olimpiade itu kerap diganggu cedera dan memengaruhi secara peringkat dunia.Kini, Lin Dan dan Chong Wei bertemu untuk pertama kalinya pada 2018. Sebelum menyaksikan pertandingannya, berikut ini statistik pertemuan Lin Dan kontra Chong Wei sejak 2004.Head to Head (37 pertemuan)Lin Dan: Menang 26 kaliChong Wei: Menang 11 kaliPertemuan pertama di TUC Asia Preliminaries 2004 (22/2/2004)Lin Dan vs Chong Wei: 3-15, 15-3, 15-6Pertemuan terakhir di Badminton Asia Championships 2017 (29/4/2017)Lin Dan vs Chong Wei: 21-13, 21-15Ranking DuniaLin Dan: 8Chong Wei: 5(ASM)