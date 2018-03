Ketika Lin Dan tak Berdaya Menghadapi Juniornya

Birmingham: Pebulu tangkis Tiongkok Lin Dan gagal menjuarai All England 2018. Lin Dan dibuat tak berdaya usai bermain rubber game kontra juniornya Shi Yuqi, 21-19 16-21 21-9.



Kemenangan ini merupakan gelar perdana bagi pebulu tangkis 22 tahun itu di pentas All England. Pencapaian itu kian istimewa lantaran menundukkan peraih enam kali juara All England.

Yuqi sempat kesulitan membongkar pertahanan Lin Dan. Kejar mengejar angka pun tak bisa dihindari. Namun, Yuqi akhirnya sukses memenangkan game pertama dengan kedudukan 21-19.Pada game kedua, Lin Dan sempat membalikkan keadaan dengan kedudukan 16-21. Namun, pada game pamungkas, Yuqi menyudahi perlawanan Lin Dan dengan kedudukan 21-9."Saya lebih sabar dalam mengendalikan langkah saya, itu yang membantu saya memenangkan pertandingan," kata Yuqi seusai pertandingan.Sementara bagi Lin Dan, kekalahan ini tidak terlalu disesali. Mencapai babak final di All England, kata Lin Dan adalah pencapaian luar biasa."Saya sudah 35 tahun, jadi untuk bermain di level ini sudah bagus," kata Lin Dan."Selamat kepada lawan saya yang lebih muda," sambungnya.Andai Lin Dan berhasil menang, pemain kelahiran Fujian Tiongkok itu akan mengemas tujuh gelar juara All England sepanjang kariernya.(ASM)