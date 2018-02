Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal India Terbuka 2018

New Delhi: India Terbuka 2018 telah memasuki fase semifinal. Indonesia telah menempatkan empat wakil di fase empat besar.



Keempat wakil itu di antaranya, dari ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Mereka meraih tiket semifinal usai menyingkirkan rekan senegara mereka, Della Destiara Haris/ Rizki Amelia Pradipta 21-16, 21-9.

Di sektor ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti juga berhasil lolos. Praveen/Melati menang straight game atas Evgenij Dremin/Evgenia Dimova (Rusia), dengan skor 21-17, 21-12. Penampilan Praveen/Melati kian meyakinkan sejak dipasangkan di awal 2018.“Sebelumnya waktu berpasangan dengan Ronald (Alexander), saya sudah pernah bertemu pasangan Rusia ini dan menang. Hari ini sebelum bertanding pun saya nonton video pertandingan mereka lagi. Jadi sudah tahu permainan mereka seperti apa,” ujar Melati.“Hari ini komunikasi kami berjalan lancar, kami bisa fokus dan tidak menganggap enteng lawan,” ujar Praveen.Pada babak semifinal, Praveen/Melati akan berhadapan dengan wakil Tiongkok yang juga unggulan kedelapan, He Jiting/Du Yue.“Mau main seperti apa pun, yang penting jagan lengah dan jaga fokusnya dari awal. Pasangan Tiongkok ini merupakan salah satu lawan yang kami waspadai dari awal,” kata Praveen soal lawan di semifinal.Perang saudara terjadi di semifinal antara ganda putra terbaik Indonesia. Marcus/Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.Pertemuan kedua pasangan pernah terjadi sebanyak tiga kali, dimana dua di antaranya dimenangkan Hendra/Ahsan. Pertemuan terakhir terjadi di turnamen Malaysia Terbuka 2016, kala itu Hendra/Ahsan menang straight game dengan skor 21-14, 21-19.“Sekarang kami yang underdog. Menghadapi Kevin/Marcus harus siap semuanya, fokusnya, tenaganya, pola mainnya, semuanya,” ujar Hendra.“Kevin/Marcus kan sekarang rangking satu dunia, sedangkan kami nggak punya rangking. Dulu kami pernah menang, kami masih ‘di atas’, mereka lagi ‘di bawah’. Sekarang kebalikannya. Mereka kan lagi juara terus, belum terkalahkan, jadi bingung nih mau main apa ya besok? Ha ha ha,” canda Ahsan.-Greysia Polli/Apriyani Rahayu vs Kamilla Rytter/Christinna Pedersen (Denmark)-Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs He Jiting/Du Yue (Tiongkok)-Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan(FIR)