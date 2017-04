Indonesia Loloskan Enam Wakil di Babak Perempat Final

Metrotvnews.com, Singapore City: Tim bulu tangkis Indonesia berhasil meloloskan enam wakilnya di babak perempat final Singapore Open Super Series 2017. Dari jumlah tersebut, ganda putra jadi sektor yang paling banyak mengirimkan wakilnya.



Peraih hattrick juara di ajang super series, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo merupakan satu dari tiga wakil di sektor ganda putra yang sukses melaju ke babak perempat final.

Marcus/Kevin memastikan langkah menuju babak delapan besar usai menyingkirkan pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, 21-12 21-15.Sementara itu, dua ganda putra lain yang juga sukses melaju ke perempat final adalah Berry Angriawan/Hardianto dan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi.Berry/Hardianto lolos usai mengalahkan Lu Ching Yao/Yang Po Han asal Taiwan dengan straight game 21-19, 21-16. Sedangkan Angga/Ricky harus melakoni pertarungan sengit saat mengalahkan Law Cheuk Him/Lee Chun Hei Reginald (Hong Kong) 21-18, 19-21 dan 21-16.Sektor tunggal putra meloloskan dua wakilnya di babak perempat final, yakni. Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.Jonatan memastikan diri lolos usai membuat kejutan dengan menaklukkan unggulan empat asal Korea Selatan, Son Wan Ho. Di luar dugaan, Jonatan sukses menang straight game, 21-15 dan 21-18.Di tempat lain, Anthony berhasil berhasil melewati adangan tunggal putra Prancis, Brice Leverdez. Anthony membutuhkan waktu 42 menit untuk meraih kemenangan straight game, 21-18 dan 21-13.Adapun, satu wakil Indonesia lain yang lolos ke babak perempat final adalah Praveen Jordan/Debby Susanto dari sektor ganda campuran.Praveen/Debby yang ditempatkan sebagai unggulan tujuh, harus bekerja keras untuk menaklukkan ganda campuran Korea Selatan, Solgyu Choi/Chae Yoo Jung. Lewat pertarungan selama hampir satu jam, Praveen/Debby sukses meraih kemenangan 21-14, 12-21 dan 21-10.Di luar hasil di atas, tim bulu tangkis Indonesia tampaknya masih harus bekerja keras untuk meningkatkan performa para pemain di sektor tunggal putri dan ganda putri. Pasalnya, dua sektor ini kandas di babak kedua.Fitriani yang jadi satu-satunya wakil Indonesia yang bertahan hingga babak kedua, gagal melaju ke babak perempat final usai dikalahkan unggulan lima, Pusarla V Shindu (India) lewat pertarungan tiga game, 19-21, 21-17, dan 21-8.Hal serupa terjadi di sektor ganda putri. Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani yang jadi andalan terakhir juga gagal melaju ke babak selanjutnya. Mereka ditaklukkan unggulan delapan asal Thailand, Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai, 21-1521-14.Jonatan Christie vs (4) Son Wan Ho (21-15, 21-18)Anthony Sinisuka Ginting vs Brice Leverdez (21-18, 21-13)Berry Angriawan/Hardianto vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (21-19 21-16)Marcus Fernaldi Gideon (1) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (21-12 21-15)Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi (8) vs Law Cheuk Him/Lee Chun Hei Reginald (21-18, 19-21, 21-16)Praveen Jordan/Debby Susanto (7) vs Solgyu Choi/Chae Yoo Jung (21-14, 12-21, 21-10)(ACF)