Fitriani Raih Gelar Thailand Masters 2019

Ini menjadi gelar perdana Fitriani turnamen BWF World Tour Super 300. Sebelumnya, ia sukses menjuarai Indonesia International Series 2015 dan Indonesia International Challenge 2016.



Jakarta: Tunggal putri Indonesia Fitriani sukses meraih gelar pada ajang Thailand Masters 2019. Prestasi itu didapat setelah ia mengalahkan tuan rumah Busanan Ongbumrungphan di babak final, Minggu 13 Januari.

Fitriani tidak mengalami kesulitan berarti saat menghadapi Busanan pada laga tersebut. Buktinya, ia mampu mengalahkan Busanan lewat dua game langsung 21-12, 21-14.Memasuki game pertama, Fitriani sudah mampu menunjukkan dominasi. Ia mampu unggul 7-2 sebelum mengakhiri interval pertama dengan skor 11-6.Setelah interval, Fitriani tidak langsung mengendurkan permainan. Ia terus membuat Busanan kewalahan. Hingga akhirnya, Fitriani menang dengan skor 21-12 pada game pertama.Busanan mencoba untuk meningkatkan tempo permainan pada game kedua. Ia pun berhasil membuat Fitriani kerepotan. Bahkan, ia sempat membuat kedudukan 9-10.Namun, setelah itu, Busanan tidak mampu berbuat banyak untuk menghadapi permainan Fitriani. Kemudian, Fitriani pun berhasil menutup game kedua dengan kemenangan 21-14."Hari ini saya hanya berusaha main maksimal, lebih sabar dan lebih safe, jangan membuat kesalahan sendiri. Sebetulnya lawan tidak mudah untuk dimatikan. Penampilan dia hampir sama dengan pertemuan kami sebelumnya di Korea Masters 2018, tapi sepertinya hari ini dia kurang enak mainnya, dia banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Fitri.Keberhasilan Fitriani meraih gelar Thailand Masters terasa istimewa. Sebab, ini merupakan gelar pertama baginya di turnamen BWF World Tour Super 300. Sebelumnya, ia sukses menjuarai Indonesia International Series 2015 dan Indonesia International Challenge 2016.