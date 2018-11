Indonesia Kirim Dua Wakil ke Semifinal Macau Open 2018

Macau City: Para pebulu tangkis Indonesia kembali berguguran pada perempat final Macau Open 2018, Jumat 2 November. Beruntung, masih ada dua wakilnya yang berhasil lolos ke semifinal.



Wakil Indonesia yang ke semifinal berasal dari nomor ganda campuran yang dimainkan Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow. Sedangkan satu wakil lainnya dari ganda putri Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto.

Akbar/Winny berhasil melewati perempat final setelah bertanding sengit kontra wakil Hong Kong, Mak Hee Chun/Yeung Nga Ting. Meski menang dua game, Akbar/Winny nyaris kehilangan game pertama.Khusus nomor ganda putri, sejatinya Indonesia sudah menyegel satu tiket semifinal sebelum fase perempat final itu dimainkan. Sebab, Yulfira/Jauza berhadapan dengan lawan yang juga berasal dari Tanah Air, yakni Winny Oktavina Kandow/Virni Putri.Meski bertanding dengan lawan yang sering berlatih bersama, jalannya pertandingan tetap sengit. Mereka tetap mengerahkan kemampuan terbaik sebelum akhirnya Yulfira/Jauza menutup laga dalam tempo 48 menit.Terdapat enam wakil Indonesia yang tampil di perempat final. Namun, empat lainnya harus gugur, tak terkecuali Firman Abdul Kholik yang merupakan tunggal putra harapan tim Merah Putih.Hasil lengkap wakil Indonesia di perempat final Macau Open 2018:- Sitthikom Thammasin (Thailand) vs Firman Abdul Kholik: 25-23 dan 21-10 (Indonesia kalah)- Ayumi Mine (Jepang) vs Lyanny Alessandra Mainaky: 21-10, 17-21 dan 21-10 (Indonesia kalah)- Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto vs Winny Oktavina Kandow/Virni Putri: 23-21 dan 21-10 (Indonesia menang)- Hoo Pang Ron/Cheah Yee See vs Ronald/Annisa Saufika: 21-16 dan 21-6 (Indonesia kalah)- Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow vs Mak Hee Chun/Yeung Nga Ting (Hong Kong): 22-20 dan 21-16 (Indonesia menang)- Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) vs Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami: 21-19 dan 21-12 (Indonesia kalah)(KAU)