Jadwal Perempat Final Wakil Indonesia di Selandia Baru Terbuka 2018

Auckland: Indonesia menempatkan enam wakilnya pada perempat final Selandia Baru Terbuka 2018. Tunggal putra Indonesia yang diwakili Tommy Sugiarto dan Jonatan Christie harus saling berhadapan pada babak ini.



Tommy lolos ke perempat final usai mengalahkan rekan senegara Panji Ahmad Maulana. Anak dari legenda bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto itu unggul straight game 21-17 dan 21-3.

Sedangkan Jonatan, dia melaju usai menyingkirkan wakil Jepang Koki Watanabe. Jonatan menang dengan kedudukan 21-13 dan 21-15.Di nomor ganda putra, Berry Angriawan/Hardianto membuka peluang Indonesia meraih gelar. Berry/Hardianto tampil impresif saat menyudahi perlawanan pasangan Tiongkok OU Xuanyi/Xiangyu REN dengan rubber game 15-21, 21-19, dan 21-17.Selanjutnya, Berry/Hardianto sudah ditunggu wakil Malaysia Chan Peng Soon/Tang Jie Chen. Mereka berhasil mengalahkan wakil Indonesia Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso.Sementara di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke perempat final. Gregoria tampil apik saat mengalahkan wakil Swiss Sabrina Jaquet. Gregoria menang mudah 21-5 dan 21-12. Gregoria akan bersua wakil Tiongkok HAN Yue pada perempat final.Berikut ini jadwal wakil Indonesia pada perempat final Selandia Baru Terbuka 2018:Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Ayako Sakuramotor/Yukiko Takahata (Jepang)Gregoria Mariska Tunjung vs HAN Yue (Tiongkok)Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Ronald/Annisa SaufikaChan Peng Soon/Tang Jie Chen (Malaysia) vs Berry Angriawan/HardiantoTommy Sugiarto vs Jonatan Christie(ASM)