Jadwal Wakil Indonesia di Perdelapan Final Singapura Open

Metrotvnews.com, Jakarta: Tersisa 12+1 wakil Indonesia di babak perdelapan final Singapura Open Super Series 2017 hari ini, Kamis 13 April. Semua pemain mentas demi meraih tiket perempat final.



Dibilang 12+1 karena Hendra Setiawan berpasangan dengan pemain asal Malaysia, Tan Boon Heong. Pasangan pemain senior ini akan menghadapi andalan Malaysia, Goh V Sem/Tan Wee Kiong.

Sementara itu, ganda putra nomor satu dunia asal Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobyashi. Selain Marcus/Kevin, ada empat pasangan Indonesia lainnya yang akan bertanding hari ini.Dua pasangan ganda campuran juga akan bertanding hari ini. Praveen Jordan/Debby Susanto vs Choi Solgyu/Yoo Jung Chae (Korea Selatan), sementara itu Irfan Fadhilah/Weni Anggraini akan menghadapi Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.Pasangan ganda putri Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi menjadi satu-satunya harapan Indonesia di babak perdelapan final hari ini. Mereka akan menghadapi unggulan delapan asal Thailand, Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai.1. Lukhi Apri Nugroho/Tedi Supriadi vs Jhe-Huei Lee/Yang Lee Taiwan)2. Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi vs Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)3. Jonatan Christie vs SON Wan Ho (Korea)4. Fitriani vs Pusarla V. Sindhu (India)5. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda Jepang)6. Berry Angriawan/Hardianto Hardianto vs LU Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)7. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki/Yugo Kobyashi (Jepang)8. Anthony Sinisuka Ginting vs Brice Leverdez (Prancis)9. Praveen Jordan/Debby Susanto vs Choi Solgyu/Yoo Jung Chae (Korea Selatan)10. Ricky Karanda Suwardi/Angga Pratama vs Law Cheuk Him/Lee Chun Hei Reginald (Hong Kong)11. Ihsan Maulana Mustofa vs Srikanth Kidambi (India)12. Irfan Fadhilah/Weni Anggraini vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)(KRS)