Indonesia Dikalahkan Korsel di Final AJC 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Junior Indonesia hanya mampu meraih posisi runner up pada Asia Junior Championships 2017. Hasil itu mereka dapatkan, setelah takluk 2-3 dari Korea Selatan pada final yang berlangsung di Jaya Raya Sports Hall Training Center, Jakarta, Selasa 25 Juli.



Meski demikian, ini adalah pencapaian tertinggi yang diraih Indonesia selama keikutsertaan di turnamen beregu junior level Asia ini. Pasalnya, sejak turnamen yang mengusung format seperti Piala Sudirman ini digelar pada 2006, Indonesia belum pernah menembus babak final.

Sebenarnya Indonesia memulai laga dengan baik setelah unggul 1-0. Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang turun di nomor ganda campuran menang atas Sung Seung Na/Ah Yeong Seong dengan 21-19, 18-21, 23-21.Namun keadaan menjadi imbang 1-1. Ikhsan Leonardo yang turun di tunggal putra takluk di tangan Seung Hoon Woo dengan 24-22 10-21 8-21.Indonesia kembali unggul 2-1, setelah ganda putra Adnan Maulana/Muhammad Shohibul mengalahkan Kang Min Hyuk/Kim Moon Jun lewat pertarungan tiga game 18-21, 21-19, 21-16.Sayang Geogria Mariska gagal menyudahi perlawanan Korsel, setelah tunggal putra mereka Se Young An memenangi laga keempat dengan 19-21, 21-7, 20-22. Skor pun menjadi imbang 2-2.Indonesia akhirnya harus menutup turnamen ini dengan status runner up usai Korsel memastikan kemenangan 3-2, setelah ganda putri mereka Kim Min Ji/Lee Yu Rim menang mudah atas Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti, 21-19, 21-13.Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Sung Seung Na/Ah Yeong Seong, 21-19, 18-21, 23-21Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Seung Hoon Woo, 24-22, 10-21, 8-21Adnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Kang Min Hyuk/Kim Moon Jun, 18-21, 21-19, 21-16Gregoria Mariska Tunjung vs Se Young An, 19-21, 21-7, 20-22Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim Min Ji/Lee Yu Rim, 19-21, 13-21(RIZ)