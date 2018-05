Kalah di Game Trakhir, Indonesia Tetap Menang dari Malaysia

Bangkok: Tim tunggal Indonesia Ruselli Hartawan menyerah dari wakil Malaysia Selvaduray Kisona pada babak penyisihan Grup D Piala Uber 2018, Senin 21 Mei 2018. Meski kalah pada pertandingan terakhir, secara keseluruhan Indonesia menang dengan skor 3-2 atas Malaysia.



Sejatinya pertandingan tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk Indonesia karena telah unggul 3-1 atas Malaysia pada game sebelumnya. Ketika itu tim ganda Indonesia Della Destiara Haris/ Rizki Amalia Pradipta berhasil mengalahkan wakil Malaysia Chow Mei Kuan/Vivian Hoo.

Di game pertama Ruselli tampil impresif. Terbukti ia mampu menang 23-21 atas Kisona.Berlanjut ke game kedua, Ruselli sempat unggul dari Kisona. Namun pada akhirnya wakil Malaysia berhasil mencuri kemanangan dari Indonesia dengan skor 21-23 dan memaksa pertandingan dilanjutkan dengan rubber game.Pada game ketiga wakil Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Ruselli menyerah atas wakil Malaysia itu dengan skor cukup telak 13-23.Setelah berhasil menaklukan Malaysia, Indonesia selanjutnya akan bertemu Prancis, di penyisian Grup D, Selasa 22 Mei. Satu hari berselang Indonesia akan bersua China.(Tunggal Putri 1) Fitriani vs Soniia Cheah: 21-10, 17-21, 14-21(Ganda Putri 1) Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Yea Ching Goh/Lee Meng Yean: 21-13, 21-14(Tunggal Putri 2) Gregoria Mariska Tunjung vs Goh Jin Wei: 22-20, 21-16(Ganda Putri 2) Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Chow Mei Kuan/Vivian Hoo: 24--22, 20-22 dan 21-12.(Tunggal Putri 3) Ruselli Hartawan vs Selvaduray Kisona: 23-21, 21-23, 13-23.(ACF)