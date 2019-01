Shesar Lanjutkan Kualifikasi, Ruselli Tembus Babak Utama

Jakarta: Wakil tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito, masih harus melanjutkan perjungan di babak kualifikasi Daihatsu Indonesia Masters 2019. Melewati pertandingan pertama babak kualifikasi, ia berhasil mengalahkan pebulu tangkis Belgia, Maxime Moreels, dengan skor 21-9, 21-9.



Game pertama dikuasai sepenuhnya oleh Shesar. Ia jauh lebih unggul dari segi kualitas permainan. Sehingga di game kedua, ia bisa memastikan kemenangannya dengan meninggalkan jauh Moreels 11-3 pada interval game.

"Pertandingan pertama ini saya manfaatkan untuk adaptasi, lapangannya cukup berangin, jadi saya coba fokus jaga poin demi poin. Supaya di pertandingan selanjutnya mainnya lebih nyaman, sudah tahu arah anginnya ke mana," ujarnya di situs resmi PBSI.Adapun kualifikasi tunggal putra dilakukan sampai tiga babak. Setelah ini, Shesar bersama rekan lainnya yang lolos babak pertama harus melanjutkan satu pertandingan lagi untuk memastikan ke babak utama.Di babak selanjutnya ia akan berhadapan dengan pemain asal Malaysia, Iskandar Zulkarnain. Agregat pertemuan sementara 1-0 untuk keunggulan Iskandar.Sementara, di sektor tunggal putri ada Ruselli Hartawan yang memastikan mendapat tiket ke babak utama. Ia bersama tiga dari empat pemain Indonesia lolos ke babak utama.- Shesar Hiren Rhustavito vs Maxime Morrels (Belgia) 21-9, 21-9- Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Victor Svendsen (Swiss) 16-21, 21-19, 21-7- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Elias Bracke (Belgia) 21-9, 21-16- Sonny Dwi Kuncoro vs Vicky Angga Saputra 21-9 21-7- Syabda Perkasa vs Iskandar Zulkarnain (Malaysia) 15-21, 17-21- Firman Abdul Kholik vs Tanongsal Saensomboonsuk (Thailand) 13-21, 21-16, 12-21- Gatjra Piliang Fiqihila Cupu vs Subhankar Dey (India) 18-21, 18- 21- Yehezkiel Fritz Mainaky vs Daniel Fan (Australia) 16-21, 11-21- Ruselli Hartawan vs Chiang Ying Li (Cina Taipei) 21-7, 21-19- Dinar Dyah Ayustine vs Aurum Oktavia Winata 21-16, 21-2- Yulia Yosephine Susanto vs Lianne Tan (Belgia) 21-19, 21-12- Choirunnisa vs Chloe Birch (Inggris) 21-16, 21-23, 20-22- Rehan Naufal/Siti Fadia vs Rodion Alimov/Alina Davletova (Rusia) 19-21, 21-17, 21-16- Andika Ramadiansyah/Annisa Saufika vs Do Tuan Duc/Pham Nhu Thao (Vietnam) 21-15, 21-9(REN)