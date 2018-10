Jadwal Pebulu Tangkis Indonesia di Denmark Open 2018

Odense: Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang Denmark Open 2018 hari ini, Selasa 16 Oktober 2018.



Tunggal putra Jonatan Christie dijadwalkan bersua wakil Hong Kong Wing Ki Vincent. Melihat catatan pertemuan kedua pemain, Jonatan sudah unggul 2-1.

Lalu ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan berhadapan dengan Kento Momota dari Jepang. Sepanjang tahun ini, Anthony kerap bertemu Kento dalam berbagai kejuaraan. Tercatat, sudah lima kali mereka bertemu pada tahun ini.Pada pertemuan terakhir di China Open, Anthony mampu mengalahkan Kento lewat straight game 23-21 21-19.Di ganda putra, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso akan berhadapan wakil Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen.Pada hari ini, wakil Indonesia belum semuanya bertanding. Masih ada beberapa pebulu tangkis Indonesia yang bertanding besok Rabu 17 Oktober 2018.Berdasarkan jadwal yang dirilis, pertandingan hari ini dimulai pukul 09:00 pagi waktu Odense (Denmark) atau pukul 14:00 WIB.Berikut jadwal siaran langsung wakil Indonesia di Denmark Open 2018:Tunggal PutraJonatan Christie vs WONG Wing Ki Vincent (Hong Kong)Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota (Jepang)Ganda PutraWahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Li Junhui/Liu Yuchen (Tiongkok)Tunggal PutriGregoria Mariska Tunjung vs Chen Xiaoxin (Tiongkok)(ASM)