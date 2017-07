Indonesia Tak akan Menganggap Remeh Hong Kong

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim junior Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Hong Kong pada babak penyisihan grup D Asia Junior Championships 2017. Meski lebih diunggulkan untuk menang, Manajer Tim Junior Indonesia, Susy Susanti mengatakan akan tetap fokus dan tidak menganggap enteng lawan.



Indonesia menjadi tim unggulan nomor dua, sementara Hong Kong berada di urutan sebelas daftar unggulan. Kedua tim akan bertanding pada hari ini, Minggu 23 Juli.

Laga melawan Hong Kong, menurut Susy merupakan salah satu penentu langkah Indonesia di grup D. Jika berhasil menang, secara otomatis, Indonesia sudah mengamankan posisi dua besar di grup D. Penentuan juara grup nantinya bergantung hasil pertandingan Indonesia melawan Taiwan."Kami menurunkan kekuatan terbaik untuk melawan Hong Kong. Target kami bisa menang dari Hong Kong. Karena kalau menang, secara otomatis kita akan di posisi satu atau dua grup D," ujar Susy seperti dilansir badmintonindonesia.org."Setelah itu tinggal menghitung siapa atlet yang posisinya paling siap untuk menghadapi Taiwan. Semoga para pemain yang sudah dipercaya turun kali ini bisa memanfaatkan kesempatan dan memberikan yang terbaik,” sambung Susy.Ganda Campuran: Rinov Rivaldy/Angelica Wiratama vs Liu Chun Wai/Yeung Pui LamTunggal Putra: Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu vs Chan Yin ChakGanda Putra: Adnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Chow Hin Long /Lee Chun LaiTunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Yeung Sum YeeGanda Putri: Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Leung Yuet Yee/Yeung Pui Lam(KRS)