Pelatih Tantang Marcus/Kevin Raih Hattrick Juara All England

Tangerang: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil kembali menaklukkan All England. Kali ini mereka menaklukkan pasangan Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen di final dengan skor 21-18 21-17.



Kemenangan tersebut juga membuat pasangan yang dijuluki duet Minions ini menyamai pencapaian yang diraih Ricky Subagja/Rexy Mainaky, 22 tahun silam. Kini, tantangan datang dari sang pelatih, Herry Iman Pierngadi.

Pelatih yang biasa disapa Herry IP ini menantang ganda putra terbaik dunia yang dimiliki Indonesia itu untuk bisa mencatat hattrick atau menjuarai All England ketiga kalinya secara beruntun pada tahun depan."Ini adalah hasil kerja keras tim, Kevin/Marcus, saya, dan teman pelatnas khususnya sektor ganda putra. Tanpa kerjasama yang baik tak bisa menghasilkan Kevin/Marcus yang sekarang," ujar Herry.Ia juga bahagia karena Marcus/Kevin merupakan satu-satunya wakil Indonesia di final. Berbanding terbalik dengan Jepang yang saat itu masih bertahan tiga wakil."Bagaimana tak bahagia terakhir All England 2018 tinggal menyisakan satu pasang yang diharapkan membawa gelar. Sementara Jepang masih memiliki tiga pasang tapi kita masih bisa meraih gelar All England ini dengan satu jagoan yang bisa diraih dengan 100 persen berhasil," sambungnya."Saya sebagai pelatih tentu tak selalu puas. Kami berharap bisa mempertahankan gelar lagi dan ini menjadi tantangan buat saya dan Kevin/Marcus agar bisa hat-trick di All England," tegasnya.(FIR)