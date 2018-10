Jakarta: Perhelatan Denmark Open 2018 memasuki hari ketiga pada Kamis 18 Oktober. Terhitung, ada 11 wakil Indonesia yang bakal bertanding.



Ganda putra dan ganda campuran merupakan sektor yang paling banyak diisi wakil Indonesia. Mereka semua akan berjuang memperebutkan tiket perempat final.



Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo termasuk dalam salah satu ganda putra Indonesia yang akan tampil hari ini. Keduanya ditantang Mark Lamsfuss/Marvin Emil Seidel dari Jerman.



Indonesia masih memiliki Jonatan Christy dan Tommy Sugiarto untuk sektor tunggal putra. Jonatan akan menghadapi Sameer Verma, sedangkan Tommy bentrok dengan Son Wan Ho.

Gregoria Mariska Tunjung yang merupakan satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia akan ditantang Mia Blichfeldt. Meski nonunggulan, lawannya ini berasal dari Denmark dan sempat menaklukkan Carolina Marin.Berikut jadwal wakil Indonesia pada hari ketiga Denmark Open 2018, Kamis (18/10):- Jonatan Christie vs Sameer Verma (India)- Son Wan Ho vs Tommy Sugiarto- Gregoria Mariska Tunjung vs Mia Blichfeldt (Denmark)- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Mark Lamsfuss/Marvin Emil Seidel (Jerman)- Mathias Boe/Carsten Mogensen vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- Berry Angriawan/Hardianto vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi- Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Emma Karlsson/Johanna Magnusson (Swedia)- Selena Piek/Cheryl Seinen (Belanda) vs Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta- Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris) vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja- Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Tiongkok) vs Ricky Karandasuwardi/Debby Susanto- Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich (Jerman)(KAU)