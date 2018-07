Tim Bulu Tangkis Junior Indonesia Melaju ke Semifinal AJC 2018

Jakarta: Tim bulu tangkis junior Indonesia memastikan diri sebagai semifinalis ajang Asia Junior Championships (AJC) 2018. Tren positif itu mereka pastikan setelah menang atas Thailand dengan skor, 3-1.



Poin pertama Indonesia diperoleh dari Putri Kusuma Wardani yang tampil di nomor tunggal putri kontra Phittayaporn Chaiwan. Laga kontra pebulu tangkis junior terbaik dunia tersebut berakhir dengan skor, 21-16 dan 21-17.

Pertandingan makin sengit ketika Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay yang tampil di nomor tunggal putra gagal menundukkan Kunlavut Vitidsarn pada partai kedua. Setelah kedudukan imbang 1-1, Indonesia langsung tancap gas dengan memenangkan dua laga selanjutnya.Indonesia kembali unggul setelah ganda putri Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti menang pada partai ketiga. Saat itu, keduanya sukses menaklukkan Benyapa Aimsaard/Chasinee Korepap dengan skor, 21-17 dan 21-17.Rehan Naufal Kusharjanto/Pramudya Kusumawardana yang dipercaya tampil pada partai keempat sempat susah payah untuk menundukkan Thanawin Madee/Wachirawit Sothon. Beruntung, mereka bisa menang lewat game ketiga.“Menurut analisa pelatih, tunggal putra dan putri Thailand memang lebih unggul. Tapi, Kekuatan kami ada di nomor ganda. Jadi kalau bisa mencuri satu poin saja dari nomor tunggal sangat membantu," kata Ricky Soebagdja selaku wakil manajer tim bulu tangkis junior Indonesia ketika mengevaluasi seluruh penampilan anak-anak asuhnya."Penampilan tunggal putri kami tadi sungguh luar biasa dan sangat diapresiasi. Secara keseluruhan penampilan yang di luar harapan hanya dari nomor tunggal putra. Pasalnya, kami sering melakukan kesalahan sendiri," tambah Ricky yang juga mantan ganda putra terbaik Indonesia.Berikut hasil lengkap Indonesia vs Thailand:Putri Kusuma Wardani vs Phittayaporn Chaiwan: 21-16, 21-17Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Kunlavut Vitidsarn: 15-21, 15-21Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Benyapa Aimsaard/Chasinee Korepap: 21-17, 21-17Rehan Naufal Kusharjanto/Pramudya Kusumawardana vs Thanawin Madee/Wachirawit Sothon: 21-14, 21-23, 21-15Ghifari Anandaffa Prihardika/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Phittayaporn Chaiwan/Kunlavut Vitidsarn: *tidak dimainkan(KAU)