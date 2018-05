Susunan Pemain Tim Piala Uber Indonesia di Perempat Final

Bangkok: Tim bulu tangkis putri Indonesia tidak mengubah susunan pemain pada perempat final Piala Uber 2018, Kamis 24 Mei. Mereka masih percaya dengan para pemain yang diturunkan ketika menghadapi Tiongkok.



Indonesia bentrok dengan Tiongkok pada laga pamungkas fase grup D, Rabu 23 Mei. Meski saat itu akhirnya kalah dengan skor 2-3, para srikandi Indonesia sempat disebutkan Susy Susanti sudah tampil maksimal.



Untuk fase perempat final, Indonesia akan bentrok dengan Thailand. Jika dibandingkan Tiongkok yang unggulan kedua, Indonesia tentu punya peluang cukup besar untuk menaklukkan Thailand.



Thailand sedikit diuntungkan karena berstatus sebagai tuan rumah dan unggulan keempat. Selain itu, pelatih kepala mereka adalah Rexy Mainaky yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia dan mantan Kabid Binpres PSSI.



Persis seperti menghadapi Tiongkok, Fitriani juga akan tampil di partai pertama saat berhadapan dengan Thailand. Ia bertugas mencuri poin dari Ratchanok Intanon merupakan mantan tunggal putri terbaik dunia.



Greysia Polii/Apriyani Rahayu juga masih dipercaya tampil di partai kedua. Mereka bertugas untuk menaklukkan Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai yang saat ini berada di peringkat delapan dunia.

Indonesia bisa dikatakan berada di atas angin karena Greysia/Apriyani selalu menang dalam dua pertemuannya dengan Kititharakul/Prajongjai. Kemenangan terakhir Greysia/Apriyani atas Kititharakul/Prajongjai tercipta di India Open 2018 dengan skor, 21-18 dan 21-15.Lanjut ke partai ketiga, ada Gregoria Mariska Tunjung yang akan berhadapan dengan Nitchaon Jindapol. Meski berselisih ranking cukup jauh, namun rekor pertemuan Gregoria dengan Jindapol masih imbang, 1-1.Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta yang kaya pengalaman tetap dimainkan pada partai keempat. Di sana, keduanya akan ditantang Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai yang umurnya lebih muda.Ruselli Hartawan akan bentrok dengan Busanan Ongbamrumphan pada partai kelima. Kejutan Ruselli saat menaklukkan salah satu wakil Tiongkok mudah-mudahan bisa terulang dalam laga nanti.Berikut susunan pemain Indonesia vs Thailand:Tunggal Putri 1Fitriani vs Ratchanok IntanonGanda Putri 1Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda PrajongjaiTunggal Putri 2Gregoria Mariska Tunjung vs Nitchaon JindapolGanda Putri 2Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Puttita Supajirakul/Sapsiree TaerattanachaiTunggal Putri 3Ruselli Hartawan vs Busanan Ongbamrumphan(KAU)