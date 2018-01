Tontowi Ahmad Dikaruniai Putra Kedua

Jakarta: Kabar gembira datang dari pebulutangkis ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad, pasalnya pada hari ini Jumat 20 januari 2018, ia dan istri Michekke Harminc dikaruniai putra kedua mereka yang diberi nama Arsya Alfarezel Ahmad.



Adapun putra kedua pasangan Tontowi dan Michelle itu lahir tepat pada pukul 13.25 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, dengan berat 3,2 kg dan panjang 50 cm. Kehadiran Arsya tentunya menambah keceriaan keluarga kecil Tontowi.

"Alhamdulillah... 'welcome to the world my baby boy' my name is Arsya Alfarezel Ahmad," kata Tontowi dilansir laman PBSI, Badmintonidonesia.org.Uniknya, nama Arsya dipilih sendiri oleh Danish Arsenio Ahmad, putra pertama Tontowi dan Michelle.Baca: Jonatan Christie Tersingkir, Hafiz/Gloria Lolos ke Semifinal "Danish yang kasih nama Arsya. Artinya tertinggi, sedangkan Alfarezel berarti kebaikan yang sempurna. Alhamdulillah ibu dan bayi dalam kondisi sehat semua," kata Tontowi, dikutip dalam laman web PP PBSI.Tontowi mengharapkan Arsya kelak menjadi anak yang berguna. "Kami berharap Arsya jadi anak yang sehat, pintar, ganteng, berbakti sama orang tua dan sukses di dunia dan akhirat," tutur Tontowi.Di tengah kehadiran putra keduanya, Tontowi tetap harus menjalani latihan bersama pasangan gandanya, Liliyana Natsir. Terlebih pasangan peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 itu, tengah mempersiapkan diri menjelang kejuaraan Daihatsu Indonesia Masters 2018 yang akan dilangsungkan pekan depan pada 23-28 Januari 2018.(REN)