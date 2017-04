Jadwal Wakil Indonesia di Perdelapan Final Malaysia Open 2017

Metrotvnews.com, Kuching: 10 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak kedua atau perdelapan final Malaysia Open Super Series Premier 2017. Banyak yang sudah menemui lawan sulit dalam fase kali ini.



Seperti yang dialami oleh ganda putri Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani. Pasangan muda ini akan menghadapi ganda putri nomor satu dunia asal Jepang, Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi. Keduanya sudah dua kali bertemua dan dua-duanya dimenangi oleh pasangan Jepang.

Sama seperti ganda putri, wakil Indonesia di sektor tunggal putra juga akan menemui hambatan sulit. Jonatan Christie akan menghadapi Chou Tien Chen yang notabene adalah finalis India Open Super Series pekan lalu. Meski rekor pertemuan dipegang oleh Jonatan dengan 2-0, pebulu tangkis muda tersebut harus waspada.Di sisi lain, Tommy Sugiarto akan mendapat tantangan dari unggulan kelima asal Korea Selatan, Son Wan Ho. Tommy akan mencoba meraih kemenangan ketiga melawan Son setelah sebelumnya catatan pertemuan 3-2 untuk Son.Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi pasangan Tiongkok, Liu Cheng/Zhang Nan. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan di pentas internasional.Sementara itu, peraih medali emas Olimpiade 2016, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan bertandingan melawan wakil Demark, Kim Astrup/Line Kjaersfeldt. Dari pertemuan sebelumnya, pasangan Denmark unggul 1-0.1. Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (Taiwan)2. Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri vs Kamila Rytte Juhl/Christinna Pedersen (Denmark)3. Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang)4. Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hong Kong)5. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Cheng/Zhang Nan (Tiongkok)6. Tommy Sugiarto vs Son Wan Ho (Korea)7. Praveen Jordan/Debby Susanto vs Solgyu Choi/Chae Yoo Jung (Korea)8. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Kim Astrup/Line Kjaersfeldt (Denmark)9. Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs Li Junhui/Liu Yuchen (Tiongkok)10. Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro vs Or Chin Chung/Tang Chun Man (Hong Kong)(KRS)