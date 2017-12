Rekor Pertemuan Marcus/Kevin vs Tiga Lawan di Grup A

Jakarta: Ganda putra terbaik Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan mengarungi ajang Dubai World Super Series Finals (DWSSF) 2017, Rabu 13 Desember mendatang. Keduanya punya peluang besar menjadi juara jika melirik rekor pertemuan dengan para lawannya.



Berdasarkan hasil undian DWSSF 2017, Marcus/Kevin tergabung di Grup A bersama dengan Li Junhui/Liu Yuchen (Tiongkok), Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding (Denmark), dan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang). Kebetulan, Marcus/Kevin sudah bentrok sebanyak lima kali dengan masing-masing lawan di atas.

Hasilnya pun cukup baik. Duet berjuluk Minions ini punya catatan lebih baik atas ketiga lawannya tersebut. Pasangan Tiongkok, Li Junhui/Liu Yuchen menjadi lawan yang paling sering dikalahkan Marcus/Kevin. Menurut catatan Tournamentsoftware, Marcus/Kevin berhasil mengalahkan Li/Liu sebanyak empat kali dari total lima pertemuan.Sementara saat melawan menghadapi dua lawan lain, yakni Mads/Mads dan Takeshi/Keigo, Marcus/Kevin unggul tipis, yakni 3-2.Meski unggul head to head atas lawan-lawannya, Marcus/Kevin tetap tidak boleh lengah karena lawannya bisa mengambil pelajaran dari laga sebelumnya.Berikut catatan rekor pertemuan Kevin/Marcus menghadapi tiga lawan di Grup A DWSSF 2017:- (11/26/2017) Final Hong Kong Open final: 21-12, 21-18 (menang)- (4/1/2017) Semifinal India Open: 21-14, 18-21, 21-9 (menang)- (3/11/2017) Semifinal All England 2017: 19-21, 21-13, 21-17 (menang)- (12/15/2016) Grup A DWSSF 2016: 12-21 19-21 (kalah)- (3/6/2015) Perempat Final All England 2015: 21-1110-2121-13 (kalah)- (11/25/2017) Semifinal Hong Kong Open: 21-13, 16-21, 21-13 (menang)- Sabtu (11/18/2017) Semifinal Tiongkok Open: 21-14, 21-18 (menang)- (4/7/2017) Perempat Final Malaysia Open: 7-21, 21-17, 21-17 (menang)- (3/12/2017) Final All England Open: 21-19, 21-14 (menang)- (8/29/2015) Semifinal Vietnam Open: 21-15, 21-23, 18-21 (kalah)- (9/16/2017) Final Korea Open: 21-18, 17-21, 21-16 (menang)- (4/8/2017) Semifinal Malaysia Open: 21-16, 21-13 (menang)- (12/16/2016) DWSSF Grup A: 21-15, 21-19 (kalah)- (4/29/2016) Perempat Final Kejuaraan Badminton Asia: 21-18, 17-21, 21-16 (kalah)- (1/23/2016) semifinal Malaysia Masters: 7-21, 17-21 (menang)