Candaan Marcus/Kevin dan Menpora Usai Juara All England 2018

Birmingham: Berbagai ucapan selamat mengalir untuk ganda putra Indonesia Marcus Gideon/Kevin Sanjaya usai meraih gelar All England 2018. Salah satu ucapan selamat dilontarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.



Bahkan, Imam langsung memberikan selamat kepada pasangan yang dijuluki Minions itu melalui telepon. Menariknya, dalam perbincangan tersebut, Marcus/Kevin melontarkan candaan ketika ditanyakan keduanya terlihat terlalu serius pada laga final.

"Halooo..Marcus…Kevin, selamat ya. Senang banget, saya melihat pertandingan semalam. Keren banget mainnya. Top. Kok, kalian mainnya serius banget, tidak kayak temenan gitu?," ujar Imam."Ya. Iya serius, pak. Kan biar dapat bonus dari Bapak. Becanda, Pak. Harus main serius, pak karena ini demi Indonesia," sahut Kevin dengan nada senda gurau.Marcus/Kevin tampil impresif pada babak final All England, Minggu 18 Maret. Mereka mampu menyudahi perlawanan unggulan Denmark Mathias Boe/Carsten Mogensen dalam dua game langsung, 21-18, 21-17.Keberhasilan menjuarai All England tahun ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Marcus/Kevin. Sebab, ini merupakan torehan gelar keduanya secara beruntun pada kejuaraan tersebut. Sebelumnya, mereka berhasil meraih gelar di All England pada musim 2017 usai mengalahkan pasangan Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen di babak final.(ACF)