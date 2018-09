Jadwal Wakil Indonesia pada Semifinal Japan Open Hari Ini

Tokyo: Wakil Indonesia akan memainkan dua pertandingan pada semifinal Japan Open 2018 hari ini, Sabtu 15 September 2018. Ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan bertanding terlebih dahulu melawan wakil tuan rumah Yuki Fukushima/Sayaka Hirota.



Greysia/Apriyani sudah empat kali bertemu Yuki/Sayaka. Hasilnya, mereka saling mengalahkan.

Pertemuan pertama terjadi di Korea Open tahun lalu. Ketika itu, Greysia/Apriyani unggul rubber game 21-14, 17-21, 13-21.Kemenangan Greysia/Apriyani berlanjut di ajang French Open. Saat itu, mereka menang straight game 19-21, 18-21.Namun menariknya, ketika bertanding di Indonesia, Greysia/Apriyani dua kali menelan kekalahan. Pertama, mereka menyerah di ajang Indonesia Open. Kedua, di ajang Asian Games 2018.Sedangkan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan bertemu wakil Tiongkok He Jiting/Tan Qiang. Marcus/Kevin punya pengalaman tak menyenangkan saat menghadapi peringkat 19 dunia itu. Ya, mereka menelan kekalahan di ajang Malaysia Open 2018 via straight game 17-21, 11-21.Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia pada semifinal Japan Open 2018:Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) v Greysia Polii/Apriyani RahayuMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo v He Jiting/Tan Qiang (Tiongkok)(ASM)