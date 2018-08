Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Jumpa Hong Kong pada Babak Pertama

Jakarta: Tim bulu tangkis putri Indonesia berjumpa Hong Kong di babak pertama Asian Games 2018. Kepastian itu mengacu dari hasil undian yang dilakukan di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 16 Agustus malam WIB.



Tak seperti tim putra yang mendapatkan bye, Greysia Polii cs akan langsung berjuang menghadapi Hong Kong pada babak pertama. Jika berhasil menaklukkan Hong Kong, mereka akan bentrok dengan Korea Selatan (Korsel) pada perempat final.

Jika mampu mengatasi Korsel, kemungkinan besar Indonesia akan bertemu Jepang atau India. Jepang yang berstatus sebagai unggulan pertama terbilang beruntung karena mendapat jatah bye dan berhak langsung ke perempat final.Tiongkok dan Thailand yang sama-sama negara unggulan juga sukses mendapat jatah bye. Tiongkok sebagai unggulan kedua tinggal menunggu pemenang antara Maladewa kontra Nepal saja untuk mengetahui lawannya di perempat final.Sementara itu, Thailand hanya tinggal menunggu pemenang dari pertandingan Taiwan kontra Pakistan. Sekalipun sudah ditemukan siapa pemenangnya, Thailand tetap lebih superior karena berstatus sebagai unggulan ketiga.Usai pengundian hari ini, seluruh ofisial tim akan menggelar manager meeting pada Sabtu 18 Agustus. Untuk rangkaian pertandingan pembukannya dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan mulai pukul 09.00 WIB.Berikut hasil undian pertandingan bulu tangkis beregu putri Asian Games 2018:- Jepang (bye)- India (bye)- Korea Selatan (bye)- Hong Kong vs Indonesia- Pakistan vs Taiwan- Thailand (bye)- Maladewa vs Nepal- Tiongkok (bye)(KAU)