Demi Tiket Final, Carolina Marin Kembali Taklukkan Nozomi

Changzhou: Pebulu tangkis tunggal putri Spanyol, Carolina Marin, berhasil melaju ke final China Open 2018. Tren positif itu ia raih setelah menaklukkan Nozomi Okuhara pada fase semifinal, Sabtu 22 September.



Bukan tugas mudah bagi Carolina untuk menaklukkan lawannya yang berasal dari Jepang. Pasalnya, dia harus bertanding selama 1 jam 5 menit untuk menutup laga dengan skor, 15-21 21-12 dan 21-13.

Tidak ada yang menduga Carolina bisa keluar sebagai pemenang atas Nozomi. Pasalnya, mantan tunggal putri terbaik dunia itu sempat kalah cukup jauh ketika menyelesaikan game pertama. Selain itu, Carolina juga kalah secara head to head.Perlawanan sengit baru terlihat pada game kedua. Setelah saling menyalip sejak poin awal, akhirnya Carolina bisa menguasai permainan selepas kedudukan imbang 8-8. Setelah itu, Carolina menyelesaikan game kedua dengan lebih cepat.Permainan Nozomi tampak menurun ketika laga dilanjutkan menuju rubber game. Kesempatan itu tidak disia-siakan Carolina untuk memenangkan game ketiga dengan mulus atau tidak membiarkan Nozomi menyalip raihan poin.Skor head to head to head keduanya usai pertandingan ini menjadi 5-6 untuk keunggulan Nozomi. Sebelumnya atau tepatnya pada pekan lalu, Carolina juga sukses menaklukkan Nozomi di final Japan Open 2018 dengan skor, 21-19, 17-21 dan 21-11.Selanjutnya, pada final, Minggu 23 September, Carolina akan berhadapan dengan unggulan kelima, Chen Yufei. Wakil Tiongkok itu berhasil melewati semifinal setelah menaklukkan unggulan kedua asal Jepang, Akane Yamaguchi.(KAU)