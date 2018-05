Indonesia Turunkan Kevin/Marcus untuk Hadapi Thailand

Bangkok: Kevin Sanjaya Sukamuljo/MarcusFernaldi Gideon bakal tampil saat Indonesia berhadapan dengan Thailand pada laga kedua Grup B Piala Thomas 2018, Selasa 22 Mei. Strategi ini menunjukkan bahwa skuat Merah Putih ingin menang dengan cepat.



Kevin/Marcus yang berstatus sebagai ganda putra terbaik dunia sempat disimpan saat Indonesia menghadapi Kanada pada laga perdana fase grup. Meski saat itu keduanya digantikan oleh Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, namun Indonesia tetap menang dengan skor, 5-0.



Jelang laga kontra Thailand yang berlangsung pukul 19.00 WIB, Kevin/Marcus dipastikan turun pada laga kedua. Saat itu, mereka akan bentrok dengan Kittisak Namdash/Nipitphon Phuangphuapet yang tampaknya sengaja dipasangkan khusus ajang Piala Thomas.Sejatinya Namdash biasa dipasangkan dengan Tinn Isriyanet. Namun, Isyaranet malah diduetkan dengan Dechapol Puavaranukroh untuk memainkan laga keempat kontra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.Tidak ada perubahan khusus dari komposisi tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting masih menjadi ujung tombak sambil diikuti Ihsan Maulana Mustofa dan Firman Abdul Kholik yang bakal tampil pada laga berikutnya. Sementara itu, Jonatan Christie tetap disimpan.“Para atlet harus tetap serius, maksimal dan bisa mengambil tiga poin juga. Kalau peluang mungkin lebih besar di ganda untuk ambil poin. Tapi tetap, tiga pemain tunggal punya tanggung jawab yang sama,” kata Manajer tim Piala Thomas Indonesia, Susy Susanti, dalam rilis Humas PBSI.Dengan modal satu kemenangan atas Kanada, Indonesia dipastikan lolos ke perempat final apabila mampu menaklukkan Thailand. Namun jika kalah, mereka diprediksi bakal bertarung susah dengan Korea Selatan pada laga ketiga. Jadi, cukup wajar jika Indonesia bertekad kuat menang atas Thailand.Berikut susunan pemain tim bulu tangkis putra Indonesia vs Thailand:(Tunggal Putra 1)Anthony Sinisuka Ginting vs Khosit Phetpradab(Ganda Putra 1)Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kittisak Namdash/Nipitphon Phuangphuapet(Tunggal Putra 2)Ihsan Maulana Mustofa vs Kantaphon Wangcharoen(Ganda Putra 2)Muhammad Rian Ardianto/Fajar Alfian vs Tinn Isriyanet/Dechapol Phuavaranukroh(Tunggal Putra 3)Firman Abdul Kholik vs Pannawit Thongnuam(FIR)