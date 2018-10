Empat Wakil Indonesia Lewati Babak Pertama French Open 2018

Jakarta: Sebagian besar pertandingan hari pertama French Open 2018 telah selesai bergulir pada Selasa 23 Oktober malam WIB. Dengan begitu, sudah bisa diketahui ada empat wakil Indonesia yang berhak melaju ke babak kedua.



Sejatinya, terdapat 13 wakil Indonesia dari semua nomor yang turun di French Open 2018. Tapi, baru tujuh wakil saja yang bertanding karena sisanya baru memainkan babak pertama pada Rabu 24 Oktober.

Terdapat empat wakil Indonesia yang langsung gugur pada hari pertama. Mereka semua adalah Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra), Tommy Sugiarto (tunggal putra), Fitriani (tunggal putri) dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran).Greysia Polii/Apriyani Rahayu termasuk wakil Indonesia yang memainkan babak pertama pada hari kedua. Tapi, mereka sudah dipastikan melewati babak pertama karena Du Yue/Li Yinhui (Tiongkok) yang bakal menjadi lawannya mengundurkan diri.Sementara itu, tiga wakil Indonesia lainnya yang tampil pada hari pertama benar-benar bertanding dan sukses mengalahkan lawannya dengan baik. Berikut hasil lengkap pertandingannya:- Gregoria Mariska Tunjung vs Lee Chia Hsin (Taiwan): 21-9 dan 21-9- Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Jongkolphan Kittharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand): 21-15, 18-21 dan 21-19- Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Du Yue/Li Yinhui (Tiongkok): Mengundurkan Diri- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mikkel Mikkelsen/Mai Surrow: 21-16 dan 21-13(KAU)