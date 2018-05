Gregoria Mariska Bawa Indonesia Unggul 2-1 Atas Malaysia

Bangkok: Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska mengalahkan wakil Malaysia Goh Jin Wei pada babak penyisihan Grup D Piala Uber 2018, Senin 21 Mei 2018. Gregoria berhasil membawa Indonesia unggul sementara atas Malaysia dengan skor 2-1.



Sebelumnya ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu mengalahkan wakil Malaysia Yea Ching Goh/Lee Ming Yean dengan skor 21-13 dan 21-14. Hasil itu membuat skor imbang 1-1.

Di game pertama Gregoria harus tertinggal 5-14 dan 11-16. Namun setelah itu, Gregoria justru melesat, balik memimpin dengan 17-16. Setelah saling susul di poin-poin kritis, Gregoria akhirnya menang 22-20.Di game kedua, Gregoria melesat mulus. Ia berhasil menyudahi perlawanan wakil Malaysia itu dengan sekor 21-16.Pertandingan ini merupakan yang kelima kalinya buat Gregoria dan Goh. Dari rekor pertemuannya, Gregoria tercatat kalah 1-3 dari tunggal putri Malaysia tersebut.“Dari head to head saya kalah dari dia, jadi tadi saya main lepas aja, nggak mikirin hasilnya gimana. Soalnya kan pertandingan beregu, apapun bisa terjadi. Siapa tahu dia mendapat tekanan yang lebih. Tapi dari di lapangan tadi saya lebih percaya diri dan puji Tuhan permainan saya keluar,” kata Gregoria dilansir situs resmi PBSI.Hingga berita ini diturunkan, pasangan ganda putri kedua, Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta tengah bertarung melawan Chow Mei Kuan/Vivian Hoo. Skor sementara Della/Rizki unggul tipis dengan 15-14.(Tunggal Putri 1) Fitriani vs Soniia Cheah: 21-10, 17-21, 14-21(Ganda Putri 1) Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Yea Ching Goh/Lee Meng Yean: 21-13, 21-14(Tunggal Putri 2) Gregoria Mariska Tunjung vs Goh Jin Wei: 22-20, 21-16(Ganda Putri 2) Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Chow Mei Kuan/Vivian Hoo(Tunggal Putri 3) Ruselli Hartawan vs Selvaduray Kisona(ASM)