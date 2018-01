Jadwal Wakil Indonesia di Final Malaysia Masters Hari Ini

Kuala Lumpur: Indonesia memiliki satu wakil di partai final Malaysia Masters 2018 lewat pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan menghadapi pasangan tuan rumah, Goh V Sem/Tan Wee Kiong hari ini, Minggu 21 Januari sore WIB.



Fajar/Rian melaju ke partai puncak Malaysia Masters 2018 usai mengalahkan wakil Denmark Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding. Tak menjadi unggulan, Fajar/Rian mampu membuat kejutan dengan menang 15-21, 21-16, dan 21-17.

Mereka dipastikan bertemu Goh/Tan yang lolos ke final usai mengalahkan wakil Taiwan Chen Hung Ling/Wang Chi Lin. Mereka meraih kemenangan dengan skor 21-16 dan 21-17.Laga seru lainnya di final Malaysia Masters ada di sektor tunggal putri. Tai Tzu Ying sebagai unggulan pertama akan menghadapi rivalnya, Ratchanok Intanon. Tzu Ying ke final usai menyingkirkan Carolina Marin, sedang Racthanok mengalahkan Akane Yamaguchi.Tiongkok menjadi negara paling banyak mengirim wakil ke final. Mereka tercatat punya dua wakil di final hari ini lewat ganda campuran dan ganda putri.Di ganda campuran, Zheng Siwei/Huang Yaqiong akan menghadapi Tang chun Man/Tse Ying Suet dari Hong Kong. Sementara itu, Chen Qingchen/Jia Yifan menghadapi pasangan gaek asal Denmark, Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen.1. Zheng Siwei/Huang Yaqiong vs Tang chun Man/Tse Ying Suet2. Chen Qingchen/Jia Yifan vs Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen3. Viktor Axelsen vs Kenta Nishimoto4. Tai Tzu Ying vs Ratchanok Intanon5. Goh V Shem/Tan Wee Kiong vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto(KRS)