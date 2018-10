Daftar Pebulu Tangkis Indonesia di Semifinal Denmark Open

Jakarta: Indonesia masih memiliki peluang mencuri gelar juara di empat sektor Denmark Open 2018. Hasil itu dipastikan setelah sembilan wakil Indonesia berhasil menembus babak semifinal yang akan digelar, Sabtu 20 Oktober.



Sembilan pebulu tangkis tersebut adalah Gregoria Mariska Tunjung, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, Greysia Polii, Apriyani Rahayu, Tontowi Ahmad, dan Liliyana Natsir.

Sembilan wakil Indonesia itu akan bertarung di empat sektor tersisa. Diantaranya tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.Pertandingan pertama akan dibuka oleh pertarungan Tontowi/Liliyana di ganda campura. Owi/Butet yang menjadi unggulan ketiga akan menghadapi wakil Tiongkok Zheng Siwei/Huang Yaqiong.Dari rekor pertemuan, Owi/Butet masih tertinggal dari unggulan pertama tersebut. Zheng/Huang masih unggul agregat 2-1 atas Owi/Butet dari tiga pertemuan terakhir.Partai kedua semifinal hari ini akan mempertemukan "perang saudara" antara Marcus/Kevin melawan Ahsan/Hendra. All Indonesia Semifinal ini membuat wakil Tanah Air telah memastikan satu tiket final Denmark Open 2018.Rekor pertemuan pun sejauh ini masih dipegang pasangan berjuluk Minions atas seniornya. Marcus/Kevin unggul agregat pertemuan 3-2 atas Ahsan/Hendra di lima pertemuan terakhir.Partai ketiga akan mempertemukan wakil ganda putri Greysia/Apriyani melawan Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. Greysia/Apriyani yang menjadi unggulan ketiga juga masih kalah agregat 2-3 dari Yuki/Sayaka yang menyandang unggulan pertama.Partai terakhir wakil Indonesia akan menampilkan wakil tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Ia ditantang wakil India Saina Nehwal untuk berebut tiket final.Babak semifinal Denmark Open 2018 ini sekaligus menjadi pertemuan pertama kedua pebulu tangkis. Sesuai jadwal, babak semifinal Denmark Open akan dimulai pada 15.00 WIB.Gregoria Mariska Tunjung vs Saina Nehwal (India)Marcus/Kevin vs Ahsan/HendraGreysia/Apriyani vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)Tontowi/Liliyana vs Zheng Siwei/HUang Yaqiong (Tiongkok)(REN)