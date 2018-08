Mayoritas Pebulu Tangkis Terbaik Dunia Gugur di Perempat Final

Nanjing: Hasil menarik tercipta pada perempat final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2018 yang berlangsung di Nanjing, Tiongkok, Jumat 3 Agustus. Mayoritas pebulu tangkis nomor satu dunia telah tumbang pada fase ini.



Semua pebulu tangkis terbaik dunia, mulai dari nomor tunggal putri, tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri berhasil melaju ke perempat final. Namun, hanya dari nomor ganda campuran saja yang mampu bertahan.



Klik: LADI Klaim Atlet Indonesia Bebas Doping di Asian Games



Titel ganda campuran terbaik dunia dipegang oleh Zheng Siwei/Huang Yaqiong yang memang wakil tuan rumah (Tiongkok). Tiket ke semifinal berhak ia raih setelah menaklukkan Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa.



Tunggal putri terbaik dunia, Tai Tzu Ying, ditaklukkan lebih dulu oleh He Bingjiao yang berstatus sebagai unggulan keenam. Saat itu, Tzu Ying sempat menampilkan perlawanan menarik sebelum akhirnya tunduk dalam tiga game.



Tidak lama kemudian, ada Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang terbaca permainannya oleh wakil Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda. Ganda putra terbaik dunia tersebut akhirnya menyerah dalam dua game.



Chen Qingchen/Jia Yifan yang merupakan ganda putri terbaik dunia juga harus kandas di perempat. Meski berstatus sebagai wakil tuan rumah, mereka tetap gagal mengatasi perlawanan Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Tren negatif itu dilanjutkan dengan taklukkan tunggal putra terbaik dunia asal Denmark, Viktor Axelsen. Ia menyerah dari salah satu pebulu tangkis terbaik Tiongkok, Chen Long, dengan skor yang berselisih cukup jauh.



Berikut hasil lengkap para pebulu tangkis terbaik dunia di perempat final:



Tunggal Putri

He Bingjiao (Tiongkok)

vs 21-18, 7-21, 21-13

Tai Tzu Ying (Taiwan) #1



Tunggal Putra

Chen Long (Tiongkok)

vs 21-19 dan 21-11

Viktor Axelsen (Denmark) #1



Ganda Putri

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia)

vs 23-21 dan 23-21

Chen Qingchen/Jia Yifan (Tiongkok) #1



Ganda Putra

Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang)

vs 21-19 dan 21-18

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) #1

Ganda Campuran

Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Tiongkok) #1

vs 21-17 dan 21-10

Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India)



(KAU)